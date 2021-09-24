Sağlıkta simülasyon ile eğitim

Beykent Üniversitesi'nde görev yapan ve proje ekibinde yer alan Öğretim Görevlisi Hamiyet Kızıl projelerini SABAH a anlattı;

DERSLERE İLGİ ARTACAK

Okulumuzun Sağlık Bilimlerinde İnovasyon alt yapı projesine "Sağlık Bilimlerinde Simülasyonla Eğitim" çalışmamızla katkı sağlamaktayız. Simülasyonla eğitim çalışmamızda; Hemşirelik Modülü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Modülü ve Sağlık Yönetimi Modülü olmak üzere başlangıçta üç ana modül tasarlanmıştır.

Simülasyonla eğitim çalışmamız öğrencilerimizin dikkatini çekmesi ve dijital dünyaya uyum sağlaması amacıyla bilgisayar oyunu şeklinde hazırlanmıştır. Bu uygulama sayesinde eğitim monoton olmaktan çıkmakta ve öğrencinin dikkatini çekmektedir. Derslere interaktif olarak katılabilen öğrencinin öğrenmesinde kalıcılık esas olmaktadır. Özellikle pandemi sürecinde öğrencinin derse olan ilgisini arttırmak için son derece önemli eğitim modülleridir.

SANAL HASTANE

Sağlık Yönetimi Modülünde; mimarisi ve tasarımı gerçek hastaneye uygun olarak hazırlanmış sanal hastane yer almaktadır. Hastanenin zemin katında poliklinikler ve acil, bodrum katında tetkik laboratuvarları, 1. katında idari işler birimleri yer almaktadır. Hazırlanmış senaryo eşliğinde kullanıcıya/öğrenciye görevler verilmekte öğrenci görevleri tamamladıkça oyun içerisinde aşama kaydetmektedir.

Öğrenci bu modülde hasta kaydı, hasta hakları, iş sağlığı ve güvenliği, tıbbi cihazlar ve hastane yönetimi alanlarında oyun oynayarak öğrenme sağlayabilecektir. Öğrencinin oyuna/eğitime adaptasyonunu ölçmek amacıyla oyunun bölümlerinde test soruları yer almakta; verdiği cevapların doğruluğuna göre oyunu tamamladığında yıldız ve yüzde puan olarak performansını görebilmektedir.

GERÇEK HASTA ODASINDA GİBİ HİSSEDİLECEK

Hemşirelik bölümünün içinde yer alan EKG modülünde; öğrenci simülasyon ortamına girerek kendini gerçek hasta odasında gibi hissetmektedir. EKG işlem basamaklarını Mouse yardımıyla karşısına çıkan ve uygulamayı doğru öğrenmesini sağlayan arayüzler sayesinde teker teker uygulayabilmektedir. Böylece EKG için gerekli malzemelerin, EKG elektrotlarının vücudun hangi kısımlarına yerleştirileceği ve hastanın kalp ritminin ne olduğunun öğretilmesi sağlanmaktadır. Simülasyon sonucunda öğrencinin karşısına çıkan sorular ile de mevcut teori bilgisinin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

ZOR OLAN KAS HAREKETLERİNİ KOLAYLAŞTIRACAK

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün Kas Hareketlerinin Simülasyon modülünde, öğrenilmesi zor kas hareketlerinin 3 boyutlu olarak öğrencinin karşısına çıkması planlanmaktadır. Öğrenci Mouse hareketleriyle zor olan kas hareketlerini tek tıklamayla yapabilecek hale gelecektir. Böylece öğrencinin hem teori hem uygulama bilgisi artacaktır.

ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Kaptanoğlu öncülüğünde başlatılan projede Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Atınç Yılmaz ve Öğr. Gör. Umut Kaya ile Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Öğr. Gör. Hamiyet Kızıl, Öğr. Gör. Mehmet Eren Ucuzoğlu ve Arş Gör. Oğuz Cece yer almaktadır. Proje ekibi, öğrencilerimizin yararına olan projelerimizin sayılarını arttırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi.