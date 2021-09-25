Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan’dan dikkat çeken sözler! Salgın oralarda etkisini yitirecek, endemik bir hal alacak...

Üçüncü doz aşılamanın da en az ikinci doz kadar önemli olduğunu vurgulayan İlhan, başta 65 yaş üstü olmak üzere Sağlık Bakanlığınca üçüncü dozu tanımlanan herkesin bir an önce aşılarını yaptırması gerektiğini vurguladı.

İlhan, hem dünyada hem de Türkiye'de ağustostan itibaren vaka artışları yaşandığını belirterek, kış döneminin daha rahat geçebilmesi için maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması ve ülke genelinde yeterli aşılama oranının sağlanması gerektiğini kaydetti.