COVİD 19 aşısı ile grip aşısı arasında 14 gün olmalı

2019-2020 yıllarında gripten ölen çocuk sayısı daha önceki yıllara göre görülmemiş düzeylere ulaşmışken, COVID 19 hastalığı görünmeye başlaması ile grip hastalığı tüm dünya üzerinde yok denecek kadar az sayılara indi. Maske takma, el yıkama, evde kalma, okulların kapatılması, seyahatlerin azaltılması, kapalı alanların daha fazla havalandırılması ve fiziksel mesafenin korunması gibi COVID-19 önlemleri, grip nedeniyle hastaneye yatışlarda ve ölümlerde düşüşe geçti. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Ağalar, bu süreç de daha önce hiç uygulanmayan sayıda grip aşısı yapılmasının da etkisi göz ardı edilemeyeceği hakkında bilgi verdi.

"Rutin aşılama, çocuklar ve yetişkinler için COVID-19 pandemisi nedeniyle ertelenmemesi gereken önemli bir koruyucu sağlık hizmetidir. Belirli bir aşı olmayı engelleyecek durum olmadığı sürece tüm aşılar, Sağlık Bakanlığı bağışıklama programına göre yapılmalıdır. COVID-19 salgını sırasında aksayan rutin aşılamanın sürdürülmesi, aşı ile önlenebilir hastalıklardan ve salgınlardan korumak için çok önemlidir. Rutin aşılama ile hastaneye başvuru ve yatışlar sayılarını azaltarak, sağlık sisteminin zorlanması önlenebilir."

"Grip hastalığı için 5 yaşın altındaki çocuklar, 65 yaşından büyükler, gebeler, bağışıklık sistemi, aldığı tedavi veya hastalığı nedeniyle zayıf kişiler, astım, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı ve diyabet gibi kronik hastalıkları olan kişiler risk grubu olarak kabul edilir. Grip bu kişiler için hastaneye yatmaya neden olabilecek ciddi hastalık geliştirmesine neden olabilir. Risk grubunda belirtilen özellikleri taşıyan kişiler için grip aşısı olma gerekçeleri pandemi sürecinde de önemini korumaktadır."

"Grip aşısını olmak için uygun zamanlar Eylül ve Ekim aylarıdır" diyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Ağalar, "Bununla birlikte, grip virüsleri dolaşımda olduğu sürece, aşılama Ocak ayı sonuna kadar uygulanabilir. COVID-19 geçiren kişilerde grip aşısının ne zaman uygulanabileceği ile ilgili yeterli veri yoktur. COVID-19 tedavisi alan bazı kişiler, bağışıklık sistemini baskılayabilen ilaçlar (yüksek doz kortizon gibi) kullanmış olabilirler. Bu ilaçlar, grip aşısına karşı bağışıklık yanıtını azaltabilir. Aşı zamanlaması için enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından görüş almalıdır. COVID-19 aşıları ile influenza aşıları ve diğer aşıların uygulanmasına en az 14 gün ara verilerek tek başına uygulanmalıdır. Grip aşısı olacak kişilerin yumurta alerjisi sorgulanarak uygun aşı yapılmalıdır. Grip aşısı sonrası uygulanan bölgede kızarıklık, ağrı şişme gibi lokal ve ateş, titreme, baş ağrısı gibi sistemik reaksiyonlar görülebilir. Bu bulgular 72 saatte düzelir. Ancak COVİD 19 ile karışma ihtimali göz önüne alınarak 24 saat ateşsiz kalana kadar evde kalmaları önerilir" dedi.