“Sağlıklı beslenme, bir yaşam biçimi olarak benimsenmeli”

Diyetisyen Hasan Özkan yeterli ve dengeli beslenme çocuk yaştan itibaren bir yaşam tarzı haline gelmesi gerektiğini söyledi. Hem egzersiz programları hem de düzgün beslenme açısından doktor ve diyetisyen desteği almak uygun bir program yapmak açısından her zaman faydalı olacağını belirten Özkan; "Sağlığın korunmasında ve hastalıkların önlenmesinde yeterli ve dengeli beslenme temeldir. Besin öğeleri vücudun gereksinmesi düzeyinde alınamadığında, yeterli enerji oluşmadığı ve vücut dokuları yapılamadığında ise "yetersiz beslenme" ortaya çıkmaktadır. Dengeli beslenme ise; sağlığın devamlılığı için günlük enerji gereksinimini karşılayan, vitamin ve mineral içeriği yüksek, uygun oranda protein, yağ ve karbonhidrat içeren beslenme biçimine denir. Yetersiz besin alımı birçok kronik rahatsızlığa kapı açmaktadır. Yeterli ve dengeli beslenme çocuk yaştan itibaren bir yaşam tarzı haline gelmelidir.Yeterli ve dengeli beslenme sonucu bağışıklığımız artar, hastalıklara karşı daha dirençli olurken daha kaliteli bir yaşam standartına ulaşabiliriz." dedi.

Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Önerilerinde bulunan Diyetisyen Özkan şunları söyledi; "Öğün atlamayınız, Öğünleriniz besin öğeleri açısından çeşitli olmalı, Günde 2-2.5 litre su içmeliyiz, Kurubaklagilleri ve lifli besinleri tüketmeliyiz, Yağ tüketimini azaltmalıyız, Bol bol sebze ve meyve tüketmeliyiz, Paketli gıdalara sınırlama getirmeliyiz, Egzersiz yapmalıyız ve günde 45 dakika yürümeliyiz"