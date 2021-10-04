Sigarayı bırakınca kilo alma korkusuna kapılmayın

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Akgül, sigara bırakma sürecinde yeterli ve dengeli beslenme programlarının takip edilmesini önerip, aşırı kısıtlayıcı diyetlerden uzak durulması gerektiğini söyledi.

2019 yılında 103 katılımcı ile yapılan bir çalışmaya göre sigarayı bırakanların kilo aldığı ve şişmanlamak istemeyenlerin de aşırı kısıtlı bir yeme davranışına yöneldiğini kaydeden Akgül, "Sigarayı bırakan bireylerin bir yılda ortalama 5 kilo aldığı, yüzde 13'ünde ise bu artışın 10 kilo üzerine çıktığı görülmüştür. Hatta bazı araştırmalar sigara bıraktıktan sonra kilo alanların, bunu önlemek için yeniden sigaraya başladığını ortaya koyuyor" diye konuştu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Akgül, sigarayı bıraktıktan sonra kilo almamak için neler yapılması gerektiği konusunda şu öneri ve uyarılarda bulundu:

"Su tüketiminizi günlük 10-12 bardak düzeyinde tutmaya özen gösterin. Canınız bir şeyler atıştırmak istediğinde önce bir bardak su için. Porsiyon kontrolü sağlayın. Yemeğinizi küçük tabaklarda yiyin, öğünlere taze sebze ile başlayın. Yemeklerinizi küçük lokmalara bölün, her lokmanızı uzun uzun çiğneyin. Meyve ve sebze suyu içmek yerine iyice yıkadığınız bu besinleri ısırarak tüketin.Canınız şekerli besin çektiğinde öncelikle taze ve kuru meyvelerden, şeker eklenmemiş meyve çaylarından faydalanın. Sigarayı bıraktıktan sonra sıklıkla görülen kabızlığa karşı posa alımınızı artırın. Günde iki porsiyon farklı renklerde meyve ve öğünlerde bol yeşillikli taze limon eklenmiş salatalar bu ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur."