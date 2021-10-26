Giriş Tarihi: 26.10.2021

12 yaş üstü için en iyi kaçış yolu: Aşı DİDEM SEYMEN

Ebeveynlerin son zamanlarda en büyük kaygısı, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte çocukların koronavirüse yakalanma riski... 12 yaş üstü için Kovid-19 aşısının tanımlanmasıyla, çocuklar hem hastalığın etkilerinden korunuyor hem de yayılım engelleniyor