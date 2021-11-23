Giriş Tarihi: 23.11.2021

Temiz havaya çıkmamak ve ekrana çok bakmak migreni tetikliyor DİDEM SEYMEN

Baş ağrısı yaşayan bir çocuğun migreninin olma ihtimali, aynı dertten muzdarip bir yetişkine göre daha fazladır. Çocuklarda migreni tetikleyen nedenler arasında, temiz havaya çıkmamak, spor yapmamak ve uzun süre ekrana bakmak gibi etkenler yer alıyor. Uzmanlar, migren hastası çocukların yaşam stillerinde değişiklik yapılmasını öneriyor!