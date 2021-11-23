Temiz havaya çıkmamak ve ekrana çok bakmak migreni tetikliyor

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin
, çocukluk migreni ve yetişkinlik migreni arasındaki farklara ilişkin bilgi verdi… Çocukluk migreni, görünüm olarak erişkin migreninden biraz farklı olabilir. Çünkü çocuklar mevcut ağrıları daha farklı tanımlayabilirler... Erişkinlerde gerilim tipi
baş ağrısı daha sık görülürken, çocukluk baş ağrılarında migren daha ön plandadır ve daha sık görülür. Yani baş ağrısı yaşayan bir çocuğun migreninin olma olasılığı, baş ağrısı yaşayan bir erişkine göre daha yüksektir.
ÇOCUKLUK MİGRENİNDE BULANTI, KUSMA, İŞTAHSIZLK GÖRÜLEBİLİR:
Erişkin baş ağrılarında ağrı daha geniş bir alana yayılmış şekilde tarif edilirken, çocukluk baş ağrılarında ağrı tek bir noktada mevcutmuş gibi tanımlanabilir. Çocukluk migreninde; bulantı, kusma, iştahsızlık, ışıktan ya da sesten rahatsız olma gibi etkiler görülebilir.
MİGREN HASTASI ÇOCUKLARA YAŞAM STİLİ DEĞİŞİKLİKLERİ ÖNERİLİYOR:
Çocukluk migreninde günlük yaşamda en sık rastlanılan yan tetikleyiciler, gerektiği kadar temiz havaya çıkmamak, spor yapmamak, uyku düzensizlikleri ve uzun süre ekrana maruz kalmak şeklinde sıralanabilir. Migren hastası çocuklara yaşam stili değişiklikleri önerilir. Bu değişiklikler sonrasında migren ataklarının ortadan kalkması muhtemeldir.
ÇOCUKLUK MİGRENİNİ ÖNLEMEK İÇİN BU TAVSİYELERE KULAK VERİN:
Teknolojiyle daha az bağlantı kurmak, temiz havaya çıkmak, spor yapmak ve daha fazla sosyal aktivitelerde bulunmak migren sorununun önüne geçilmesinde etkili olacaktır. Bu yüzden çocukluk migreni erişkin migrenine göre, yaşam stili değişikliklerine ve sağlıklı yaşam önerilerine daha duyarlıdır. Bu sayede çocukların ağrıları daha çabuk önlenir.