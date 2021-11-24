Ağız Diş Sağlığı Haftası kapsamında yaptıkları açıklamada düzenli kontrol ve muayenenin önemine dikkat çeken Dt. Mete Yıldır ve Dt. Mustafa Orkun Ertuğrul, "Ağız ve diş sağlığı haftasını yaşadığımız şu günlerde şunu söylemek gerekir ki sağlık ağızda başlar. Sağlıklı bir hayat sürebilmek için ağız ve diş sağlığına gerekli önemi vermeli bu konuda bilgili ve dikkatli olmalıyız. Ancak toplumumuzda ne yazık ki basit hastalıklar için doktora gitme yaygınken çok daha önemli olan ağız diş sağlığı sorunları için diş hekimine gitme sıklığının maalesef çok az olduğunu görüyoruz" dedi.





KULAKTAN DOLMA YANLIŞ BİLGİLERE DİKKAT



Kişilerin de gayreti ve özellikle koruyucu programlarla toplumun ağız diş sağlığı sorunlarının aza indirilebileceğini belirten Yıldır ve Ertuğrul, "Ağız ve diş sağlımız hakkında kulaktan dolma yanlış bilgiler edinmektense işin uzmanı olan diş hekimlerimizden öğrenmeliyiz. Düzenli kontrol ve muayenelerle sağlıksız dişlerin önüne geçmeli sağlıklı bir hayatın tadını çıkarmalıyız" şeklinde konuştu.