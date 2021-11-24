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Giriş Tarihi: 24.11.2021 11:13

Sağlık ağızda başlar

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Sağlık ağızda başlar

Ağız ve Diş Sağlığı Haftasında açıklamada bulunan uzmanlar, basit hastalıklar için doktora gidilirken, çok daha önemli olan ağız diş sorunları için diş hekimine gidilmediğinin altını çiziyor. Sağlıklı yaşamın başlangıç noktasının ağız ve diş sağlığı olduğunu ifade eden uzmanlar, doğru ağız ve diş sağlığı alışkanlıklarını kazandırmanın önemli olduğunu dile getiriyor.

Ağız Diş Sağlığı Haftası kapsamında yaptıkları açıklamada düzenli kontrol ve muayenenin önemine dikkat çeken Dt. Mete Yıldır ve Dt. Mustafa Orkun Ertuğrul, "Ağız ve diş sağlığı haftasını yaşadığımız şu günlerde şunu söylemek gerekir ki sağlık ağızda başlar. Sağlıklı bir hayat sürebilmek için ağız ve diş sağlığına gerekli önemi vermeli bu konuda bilgili ve dikkatli olmalıyız. Ancak toplumumuzda ne yazık ki basit hastalıklar için doktora gitme yaygınken çok daha önemli olan ağız diş sağlığı sorunları için diş hekimine gitme sıklığının maalesef çok az olduğunu görüyoruz" dedi.



KULAKTAN DOLMA YANLIŞ BİLGİLERE DİKKAT

Kişilerin de gayreti ve özellikle koruyucu programlarla toplumun ağız diş sağlığı sorunlarının aza indirilebileceğini belirten Yıldır ve Ertuğrul, "Ağız ve diş sağlımız hakkında kulaktan dolma yanlış bilgiler edinmektense işin uzmanı olan diş hekimlerimizden öğrenmeliyiz. Düzenli kontrol ve muayenelerle sağlıksız dişlerin önüne geçmeli sağlıklı bir hayatın tadını çıkarmalıyız" şeklinde konuştu.

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Sağlık ağızda başlar
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