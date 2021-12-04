"Aşınızı tamamlayın, varyanttan korkmayın"

Dünya çapında hakim olan delta varyantı da dahil olmak üzere Kovid-19'un tüm varyantları özellikle aşısız bireylerde ciddi hastalık veya ölüme neden olabiliyor. Günümüzde hastaneye yatan, yoğun bakımda izlenen ve kaybedilen hastaların baskın çoğunluğunu aşısız veya aşı şemalarını tamamlamış vakalar oluşturuyor. Pandeminin başladığı tarihten itibaren yaklaşık iki yıl geçmesine ve etkinliği yüksek aşıların piyasaya sürülmesine rağmen Kovid-19 pandemisi tüm dünyada etkisini devam ettiriyor.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Servet Öztürk, Omicron varyantı ile ilgili önemli bilgilendirmelerde bulunarak aşı çağrısı yaptı.

"Şu anda Omicron ile ilişkili semptomların diğer varyantlardan farklı olduğunu gösteren hiçbir bilgi yok. Dünya çapında hakim olan delta varyantı da dahil olmak üzere Kovid-19'un tüm varyantları özellikle aşısız bireylerde ciddi hastalık veya ölüme neden olabilir. DSÖ, bu varyantın aşılar dahil mevcut karşı önlemlerimiz üzerindeki potansiyel etkisini araştırmaktadır. Aşılar, dolaşımdaki baskın varyant Delta'ya karşı da dahil olmak üzere, ciddi hastalık ve ölümlerin azaltılmasında kritik rol oynamaya devam etmektedir. Mevcut aşılar ciddi hastalık ve ölüme karşı etkili olmaya devam etmektedir."

"Kovid-19 virüsünün yayılmasını azaltmak için insanların atabilecekleri en etkili adım fiziksel mesafeyi korumaktır; iyi oturan bir maske takın, havalandırma için pencereleri açın, yetersiz havalandırılmış veya kalabalık alanlardan kaçının, ellerinizi temiz tutun ve aşı olun aşı olun."

"Bulunduğumuz durum şunu göstermektedir ki; aşılanma ve üniversal önlemler sadece Kovid-19'a değil mevcut ve potansiyel varyantların ve diğer virüslerin bulaşmasında en etkili yöntemlerdir. Günümüzde hastaneye yatan, yoğun bakımda izlenen ve kaybedilen hastaların baskın çoğunluğunu aşısız veya aşı şemalarını tamamlamış vakalar oluşturmaktadır. Toplumun baskın çoğunluğunun aşılanmaması veya aşıların etkin olmadığı bir varyantın meydana çıkması durumunda uzun bir süre pandeminin etkisinin devam edeceği tahmin edilmektedir."