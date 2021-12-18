2022’nin güzellik trendleri neler olacak?

2022 yılına girerken sağlıklı ve doğal yaşama olan ilgi her geçen gün artıyor. Bakımına önem veren kadınların bu doğrultudaki hedeflerinden biri de sağlıklı ve doğal bir cilde sahip olmak. Yoğun makyaj yapmak out oldu. Artık hafif bir makyaja bile kadınların neredeyse tahammülü kalmadı. Zaman doğallık ve zamanı doğru kullanma zamanı. Birçok kadın makyajı hem zaman kaybı olarak görüyor hem de cildini kat kat pudraya boğmaktan hoşlanmıyor. Kadınlar artık en önemli günlerinde bile bir rimel, allık ve ruj sürerek dışarı çıkmayı tercih ediyor. Her kadın cildinin dupduru, parlak, temiz ve ışıl ışıl olmasını istiyor. Hatta geçmiş senelere göre yeni trend, medikal uygulamaların bile sonuçlarının doğala çok yakın olması.
DEĞİŞİKLİK VAR AMA NE?
Doğal sonuç veren uygulamalar veya cildin kendi doğallığına kavuşması her kadını mutlu edecek bir soruyu beraberinde getiriyor: "Senin yüzünde ve cildinde bir değişiklik var ama ne?" Günümüzde bunu duyan kadın, en mutlu kadındır. Yeni güzellik trendi abartıdan uzak, dupduru bir cilt, belli belirsiz medikal uygulamalar, dokunulmuş ama belli olmayan doğal kalın kaşlar ve en doğalından uzun hacimli kirpikler...
TREND IŞIL IŞIL BIR CILT
Doğal ve ışıltılı bir cilde sahip olmanın ilk adımı doğru ve düzenli bir cilt temizliğidir. Cildin yapısına göre kişiye özel protokoller uygulamak gerekiyor. Kişinin cilt problemlerine göre yapılan medikal cilt bakımlarıyla ışıl ışıl bir cilde sahip olmak mümkün. Temiz, yağ salgısı kesilmiş bir cilde çözüm üretmek kolaylaşır. Her sorunun bir çözümü mevcut. Leke problemleri, sarkma, kırışıklıklar, hassasiyet, kılcal damar
problemleri ve ciltte yoğun matlık... Tüm bunlar doğru protokollerle giderilebilir. Öyle ki tüm bu saydığım cilt problemlerini bir arada yaşayanlar bile oluyor. Burada önemli nokta önce ve hangi sırayla bu problemleri çözmek gerektiği. İşte uzmanlık gerektiren durum bu. Yanlış sorundan çözüme giderseniz, diğer sorunu fazlalaştırmanız söz konusu olabilir. Bu yüzden mutlaka ''kişiye özel protokol" oluşturulmalı.
KİŞİYE ÖZEL BAKIMLAR...
2022'de kişiye özel medikal bakımlar daha çok tercih edilecek. En çok tercih edilecek uygulamaların başında iğnesiz mezoterapi ışıltı peeling
'i gelecek. Işıltı peeling'i ile amaç, özel solüsyonu ve içeriğindeki peptitlerle cildi yapılandırmak, ölü deriyi attırmak ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmak. Cilt, bakım ve peeling'lerle desteklenirken cildi alttan da beslemek ve onarmak önemli. Yine 2022'de kişiye özel cildin problemine uygun mezoterapi kokteylleri ön planda olacak. Birkaç senedir tercih edilen ve 2022'de aynı şekilde tercih edilecek diğer bir uygulama ise altın iğne... Geçmişten gelen izleri silmekte en güçlü silahımız...
LEKELERDEN KURTULABILİRSİNİZ
Leke, her kadının nasıl oluştuğunun bile farkına varmadığı ciddi bir cilt problemidir. Lekesiz cilt, neredeyse yok gibi... Doğru dozda uygulanan ve hangi bakımdan sonra hangi evrede uygulanacağına karar verilen bir leke lazeri, bizi lekeden ciddi anlamda kurtaracaktır. Neden oluştuğunu bilmediğimiz ve pürüzsüz bir cilde sahip olmamıza engel olan benlerden ise plazma pen teknolojisi ile birkaç dakikada kurtulmak mümkün. Hassas ciltler, yıllarca sadece su ve sabunla yıkanmış, aşırı kuru ve hassas ciltler ya da akne problemi ile yanlış uygulama yapılan ve yanlış ürün kullanılmış ciltleri onarmak, doğru medikal bakımlarla ve lazer teknolojisi ile mümkün... Yeni teknoloji ve trendler, tabii ki hep yanımızda olmalı ancak burada en önemli nokta, sorunu doğru tespit etmek ve bu soruna doğru sırayla tedavi uygulayarak çözmektir.
15-20 DAKIKADA CİLDI IĞNESIZ CANLANDIRMAK MÜMKÜN!
IŞILTI PEELING NEDİR?
Yeni nesil uygulamalar arasında yer alan ışıltı peeling'i; antioksidanlarla zenginleştirilmiş, iğnesiz cilt canlandırma sistemi olarak tanımlanıyor. Uygulama, konforlu ve etkili bir şekilde güneş hasarlarından kurtulmayı ve cildi yeniden canlandırmayı mümkün kılıyor.
IŞILTI PEELING VE FAYDALARI
Bu programın kolajen ve elastin sentezini destekleyip, cildi canlandırarak elastikiyetini artırdığı, cildin nem depolarını doldurup cilt rengini dengeleyerek antioksidan koruma yaptığı belirtiliyor. 15-20 dakika süren kısa uygulama sonrasında ciltteki düzelmeler fark ediliyor. Cilt, ışıl ışıl ve gergin; cilt tonu da eşitlenmiş duruyor. Bu programın hastalar için avantajları ise uygulamanın ağrısız, acısız ve konforlu olması...
IŞILTI PEELING'ININ İÇİNDE NELER VAR?
Uygulamanın 15-20 dakika sürmesi, iyileşme sürecinin olmaması ve kişinin sosyal hayatına hemen dönebilmesi öne çıkan özellikler arasında yer alıyor. Programın içinde cildi yenileyen ve bilimsel olarak kabul görmüş güçlü etken maddeler bulunuyor. Bunlar; taşıyıcı özel bir molekül, resveratrol, lipoik asit, lactobionik asit, DMAE, trikloroasetik asit, kojik asit, mandelik asit, C vitamini, laktobionik asit ve organik silica'dan oluşuyor
AHU KARADUMAN