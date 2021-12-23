Bakan Koca müjdeyi verdi: Eski Harran Fakülte Hastanesi 150 yataklı ’Çocuk Hastanesi’ oluyor

Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde hizmet veren Tıp Fakültesi Hastanesi, 15 Şubat 2016 tarihinde Osmanbey Kampüsü'ne taşınarak burada hizmet vermeye başlamıştı. Taşınmanın ardından kent merkezindeki yataklı servisler, poliklinik ve Tıp Fakültesi olarak kullanılan binalar boşta kaldı. 5 yılı aşkın süredir atıl durumda bulunan binaların akıbeti merak konusuydu. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Eski Harran tıp fakültesi yerine 150 yataklı hastane yapılacağını belirti.