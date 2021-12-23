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Giriş Tarihi: 23.12.2021 16:16 Son Güncelleme: 23.12.2021 16:24

Bakan Koca müjdeyi verdi: Eski Harran Fakülte Hastanesi 150 yataklı 'Çocuk Hastanesi' oluyor

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bakan Koca müjdeyi verdi: Eski Harran Fakülte Hastanesi 150 yataklı ’Çocuk Hastanesi’ oluyor

Şanlıurfa’da yıllardır atıl durumda olan ve geçtiğimiz aylarda yıkımı yapılan Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 150 yataklı 'Çocuk Hastanesi' oluyor.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Eski Harran Tıp Fakültesi yerine 150 yataklı hastane yapılacağını belirti.

Haliliye İlçesi Atatürk Mahallesi yıllardır atıl durumda olan ve geçtiğimiz aylarda yıkımı yapılan Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 150 Yataklı Çocuk Hastanesi olmasına çevredeki vatandaşlar sevindi.

Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde hizmet veren Tıp Fakültesi Hastanesi, 15 Şubat 2016 tarihinde Osmanbey Kampüsü'ne taşınarak burada hizmet vermeye başlamıştı. Taşınmanın ardından kent merkezindeki yataklı servisler, poliklinik ve Tıp Fakültesi olarak kullanılan binalar boşta kaldı. 5 yılı aşkın süredir atıl durumda bulunan binaların akıbeti merak konusuydu. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Eski Harran tıp fakültesi yerine 150 yataklı hastane yapılacağını belirti.

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Bakan Koca müjdeyi verdi: Eski Harran Fakülte Hastanesi 150 yataklı 'Çocuk Hastanesi' oluyor
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