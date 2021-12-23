Uzmanlar uyarıyor! Çocuklarda Kovid-19 ile grip belirtileri benzer, test yaptırın

Havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda artan gribal enfeksiyon ile Kovid-19 enfeksiyonunun belirtilerinin birbirinden ayırt edilmesi oldukça zor. Bunun belirtilere göre değil ancak test yaptırarak ayırt edilebileceğini ifade eden Alerji ve Astım Derneği Başkanı Çocuk Hastalıkları ve Alerji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, "Özellikle ateşi yüksek olan ve nezle öksürük belirtileri görülen çocuklarda Kovid-19 testi yapılması faydalı olur. Aynı sınıfta Kovid enfeksiyonu olan veya anne-babasında enfeksiyon belirtisi olan kişilerin test yapması faydalı olabilir" şeklinde konuştu. Omicron varyantının belirtilerinin hafif olması ve bulaştırıcılığının çok fazla olmasıyla çocuklarda diğer varyantlara göre daha fazla görüldüğünü belirten Akçay, Akçay, "İnfluanza belirtileri ile Kovid-19 enfeksiyonu belirtileri benzer olduğu için özellikle İnfluanza aşısı yapılmışsa ve belirtiler varsa Kovid-19 enfeksiyonu olma ihtimali yüksek. Aynı zamanda aşıya rağmen influanza da olabileceği için hem Kovid-19 enfeksiyonu hem de influanza testi yapılması faydalı olur diyoruz." diye konuştu.

"OMİCRON KIŞIN ÇOK CİDDİ BİR DALGALANMAYA YOL AÇABİLİR"



Omicron varyantının çok hızlı ve kolay yayıldığına yönelik uyarılar da artıyor. Omicron'un önümüzdeki süreçte hâkim varyant haline geleceğini belirten Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Kışın çok ciddi bir dalgalanma ortaya çıkabilir. Çok dikkatli olmak gerekiyor" dedi.



"BU KEZ DALGA DEĞİL TSUNAMİ GELİYOR"



Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, tüm dünyada panik yaratan ve yeniyıl arifesinde ABD ve Avrupa'da kapanmaları yeniden gündeme getiren Omicron varyantının bu kez yeni bir dalga değil, tsunamiye yol açacağını söyledi. Prof. Dr. Yavuz, özellikle yılbaşı nedeniyle kalabalık ortamlara girmekten kesinlikle uzak durulmasını, imkanı olan sektörlerde uzaktan çalışmaya yeniden dönülmesi gerektiğini, aşılamaların da hâlen hayati önem taşıdığını vurguladı. Prof. Dr. Yavuz, "Bizim en büyük sıkıntımız bu hastalıkta, ölüm. Yapılan çalışmalarda aşılanmanın, üç doz mRNA aşısından sonra hala yüzde 75 ağır hastalık ve ölümden koruduğu gösterildi. Türkiye'de aşılanma oranımız hala yüzde 60'larda. Bunu artırmamız şart. Çocuk grubunda da aşılanmaya geçilmesi gerekiyor. Benim kızım da lise öğrencisi ve aşı hakkı tanımlandığı anda yaptırdım. Üçüncü doz hakkı geldiğinde, onu da yaptıracağım." diye konuştu.