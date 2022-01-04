Esmerler cildinizi tahrişten koruyun!

Giriş Tarihi: 4.1.2022

Esmerler, ciltlerine daha fazla dikkat etmeli! Çünkü cilt yaraları ve dermatolojik hastalıklar esmerlerde kolayca lekeye dönüşüyor. Oluşan lekeleri yok etmek ise artık mümkün! Renk açıcı kremler, peeling, PRP ve lazer gibi yöntemlerle leke tedavisi artık sanıldığı kadar zor değil. Bu süreçte güneş koruyucu kullanmak da büyük önem taşıyor