Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye TÜBA’dan ödül

TÜBA Akademi Konseyince 2020-2021 yılları için ulusal düzeyde Covid-19 küresel salgınla mücadelede teşhisten tedaviye tüm aşamalara yönelik özgün yöntem ve ürün geliştiren araştırmacıların ödüllendirildiği TÜBA Covid-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülleri sahiplerini buldu.

AYKUT ÖZDARENDELİ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Ödül Değerlendirme Komitesi'nin çalışmaları sonucunda ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Hücre Kültüründe Hazırlanan İki Farklı Yitilikte İnaktif Covid 19 Aşısı ERUCOV-VAC'ın, Sağlıklı Gönüllülere İntramusküler Yoldan İki Kez Uygulanmasının Güvenliliğinin ve İmmunojenisitesinin İncelendiği Faz Çalışmaları" adlı projeleri ile Tedavi ve Korunma Alanında TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülüne layık görüldü.

REKTÖR ÇALIŞ, ÖZDAREDELİYİ TEBRİK ETİ

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülüne layık görülen Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi tebrik etti. Rektör Çalış, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibinin virüsün ilk ortaya çıktığı günden bu yana özverili çalışmalar yaptıklarını belirterek; "İlk günden bu yana bu başarıya ulaşacağımıza her zaman inandık. Yerli aşımız TURKOVAC bizlerin en büyük gururu olmuştur. Şahsım ve üniversitem adına TÜBA Covid-19 küresel salgınla mücadele özel ödülüne layık görülen Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürümüz Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi tebrik ediyor, tüm çalışma ekibine de TURKOVAC çalışmalarındaki özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.