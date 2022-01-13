Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri "Omicron olan Delta, Delta olan Omicron olabilir"
Giriş Tarihi: 13.1.2022 10:46

"Omicron olan Delta, Delta olan Omicron olabilir"

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Omicron olan Delta, Delta olan Omicron olabilir

Vaka sayılarının hızla arttığı ve varyantların yayıldığı günlerde 'Kovid-19 oldum, bitti' diye bir durumun söz konusu olmadığı belirten uzmanlar uyarıyor: "Aynı anda her iki varyantla enfekte olmak bile ihtimal dahilinde"

Son günlerin en merak edilen sorusu, Omicron olan Delta olabilir mi? Delta olan Omicron olabilir mi? sorusunu uzmanına sorduk:

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu: "Delta ve Omicron, COVID-19 hastalığının nedeni olan SARS-CoV-2 virüsünün varyantlarıdır. Güncel olarak Omicron, Delta varyantına göre daha hızlı yayılmakta ve şu an tüm dünyada hakim varyant olma yolundadır. Her iki varyantın da dolaşımda olduğu durumlarda teorik olarak bu varyantlardan biriyle enfekte olan bir kişi bir süre sonra diğer varyantla da enfekte olabilir. Hatta aynı anda her iki varyantla enfekte olmak da ihtimal dahilindedir.

"Deltacron ile ilgili henüz kesin bir sonuca varılmamıştır" diyen Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu: "Henüz bir iddia aşamasındadır. Bu varyantın 25 hastada saptandığı belirtilmektedir. Deltacron varyantının Delta varyantı zemininde Omicron'a ait mutasyonları içerdiği, bu nedenle yeni bir varyant olduğu ileri sürülmektedir. Ancak bunun anlaşılması için zamana ihtiyaç vardır" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
"Omicron olan Delta, Delta olan Omicron olabilir"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA