"Omicron olan Delta, Delta olan Omicron olabilir"

Son günlerin en merak edilen sorusu, Omicron olan Delta olabilir mi? Delta olan Omicron olabilir mi? sorusunu uzmanına sorduk:

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu: "Delta ve Omicron, COVID-19 hastalığının nedeni olan SARS-CoV-2 virüsünün varyantlarıdır. Güncel olarak Omicron, Delta varyantına göre daha hızlı yayılmakta ve şu an tüm dünyada hakim varyant olma yolundadır. Her iki varyantın da dolaşımda olduğu durumlarda teorik olarak bu varyantlardan biriyle enfekte olan bir kişi bir süre sonra diğer varyantla da enfekte olabilir. Hatta aynı anda her iki varyantla enfekte olmak da ihtimal dahilindedir.

"Deltacron ile ilgili henüz kesin bir sonuca varılmamıştır" diyen Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu: "Henüz bir iddia aşamasındadır. Bu varyantın 25 hastada saptandığı belirtilmektedir. Deltacron varyantının Delta varyantı zemininde Omicron'a ait mutasyonları içerdiği, bu nedenle yeni bir varyant olduğu ileri sürülmektedir. Ancak bunun anlaşılması için zamana ihtiyaç vardır" dedi.