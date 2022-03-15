TURKOVAC tamam sıra KKKA aşısında

Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen milli aşı TURKOVAC'ın 14 Mart Bilim Büyük Ödülü'ne layık görülmesiyle ilgili SABAH'a konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 20 aylık bir büyük emek sonunda milli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayı olarak hem vatandaşlarım hem de bütün insanlığın hizmetine sunulduğunu söyledi.

Türkiye'nin bunu başaran 9 ülkeden biri olduğunu belirten Rektör Çalış; "Koronavirüse karşı aşı geliştiren 9 ülkeden biri olmamız bizim için çok büyük bir prestijdir. Bunun Erciyes Üniversitesi'nden çıkması bizi ayrıca gururlandırdı. Bu bağlamda Aykut Özdarendeli hocamız ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Biz hep onların yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bu sürecin özellikle ilaç ve aşı sanayinde millileşmenin önemini ortaya koyduğunu kaydeden Rektör Çalış, "Bundan sonra da pandemiler bitmeyecektir. Erciyes Üniversitesinde fiziksel ve araştırmacı alt yapısı yönünden Türkiye'nin en önemli aşı merkezi haline geldi. Bundan sonra ortaya çıkabilecek pandemiler ve viral hastalıklar için şimdiden hazırlıklarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rektör Çalış; "Kırım Kongo Kanamalı Ateşe Hastalığı (KKKA) aşısının birinci fazı bitmişti. Pandemi çıkınca ara vermiştik. Şimdi tekrar KKA aşısının faz çalışmalarına devam ederek onu da milli aşı olarak ülkemize kazandırmayı düşünüyoruz. Bizim için milli bir aşının ERÜ'den çıkması büyük bir gururdur. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödülünü alan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamızı kutluyorum." diye konuştu.