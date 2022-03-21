Zayıflama sürecinde doğru merkez seçimi

Son zamanlarda aslında fenomen olarak bildiğimiz, takipçi sayıları oldukça yüksek hesaplar; kozmetik, kıyafet gibi ürünlerin satışlarından ciddi gelirler elde ediyorlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak artık işi güzellik, estetik gibi insanların sağlığıyla birebir ilişkili sektörlere yönelmeye götürdüler.
GERÇEK UZMAN DEĞİLLER
Konuya hakim olmamalarıyla birlikte, insanlara ulaşılması imkansız vaatlerde bulunup garantili zayıflama
, tek seansta minimum 15 cm gibi söylemlerde bulunuyorlar. Hatta 60 cm incelme gibi ütopik bir reklam bile karşıma çıktı. Geçmişte fenomen olan bu kişilerin birden bire zayıflama uzmanı olmaları, hatta akne, leke gibi çok ciddi hastalıkları tedavi etmelerini kimse sorgulamıyormuşçasına, bu merkezlerin sayıları her geçen gün artmakta. Bir dermatoloğun bile tedavi ederken zorluk çektiği lekeleri tek seansta tedavi ettiklerini iddia edebiliyorlar. Bu da yetmezmiş gibi yoğun takipçileri sayesinde insanları bir de zengin olmaya, çok para kazanmaya teşvik edici paylaşımlar yapıp peynir ekmek gibi franchising dağıtmaya başladılar. Bu işletmelerin birçoğu kontrolsüz şekilde açılıp işletilmeye devam ediliyor. Hiçbir eğitimli ve gerçek uzman, zayıflama konusunda garantili bir sonuçtan bahsedemez. Mesela uzman, işlemin etkisinden ne kadar emin olursa olsun, danışanının yaşam tarzından emin olamaz ve yaşam tarzına garanti veremez. Birebir aynı diyeti iki kişi uygular; biri 2 beden incelirken diğeri 1 beden incelir. Sebebi kişilerin yaşam tarzı, beslenme alışkanlıklarıdır. Elbette ki sağlıklı beslenen alkol tüketmeyen biriyle, düzenli alkol alan ve sağlıklı beslenmeyen birinin sonuçlarının aynı olması mümkün değildir. Kontrol edemediğimiz bir konu hakkında garanti vermek ne kadar doğrudur takdiri sizlere bırakıyorum.
CİHAZLAR KONTROLSÜZ ALINIYOR
Geçen hafta belirtmiş olduğum gibi bazı hastalar, mide operasyonu olurken ve kalıcı kilolar verirken bazıları ise böylesine ağır bir operasyona rağmen eski kilosuna geri dönebiliyor. Her kilonun bir hikayesi vardır ve bu hikayeye dokunabilmek için her bir danışan ile profesyonel uzman ilgilenmeli ve yakın takibe almalıdır. Bölgesel yağlanmada etkili ve başarılı sonuçlar için günümüz teknolojisi kullanılabilir. Bir kişide beslenme konusunda bozukluk var ise mutlaka diyetisyen desteği almalıdır. 6 ay bazen 1 senede katı ve zor bir süreçten geçtikten sonra kişiler 60 cm incelebilirken tek seansta böyle bir vaatte bulunan kurumlara inanıp güvenip büyük bütçeler bırakan insanlara çok üzülüyor ve durumu şaşkınlıkla izliyorum. Yurt dışında
olduğu gibi ülkemizde de bu sektör mutlaka kontrol altına alınmalıdır. Dünün influencer'ı bugünün zayıflama uzmanı olarak karşımıza bu kadar kolay çıkmamalıdır. Sektördeki birçok cihazın nereden geldiği ve gerçekten hangi işlemleri uyguladığı konusuna şüphe ile yaklaşıyorum. Yurt dışında yıllarca hizmet vermiş bir uzman olarak Türkiye'de bu kadar kontrolsüz şekilde internetten satın alınan cihazlarla, iddialı vaatlerde bulunarak insanların sağlığını tehdit etmenin bu kadar kolay olmaması gerektiğini düşünüyorum.
İLK SEANSTA GÖZLE GÖRÜLÜR ETKİ
SEANS öncesinde mutlaka elektronik ölçümleriniz alınmalıdır, bu sayede vücuttaki yağ oranı, yağ kütlesi, kas kütlesi hatta iç yağlanma görülmelidir. Seanstan hemen sonra aynı gün tekrardan elektronik ölçülerinizin alınıp detaylı ve net bir şekilde işlem esnasında kırılan yağ miktarının değerlendirilmesi gerekir. Yani işlem, ilk seans itibarıyle gözle görülür etkiye sahiptir ve sonuç odaklıdır. Elbette mezura ile elektronik ölçümler desteklenmelidir. Ama burada tartışmasız en önemli faktör elektronik ölçümlerdir.
IŞIN VE SES DALGALARI DESTEĞİ ILE SIKILAŞMA
GÜNÜMÜZ teknolojisi bize gerçekten sonuç odaklı ilerleyebileceğimiz, insanların sağlığını tehdit etmeden hizmet vermemizi sağlayan uygulamalar sunuyor. Örnek verecek olursam; infrared ışınının faydalarını hepimiz biliriz. Artık infrared, sıcak ses dalgaları ile buluştu ve zayıflama anlamında gerçekten bir teknolojik devrim yarattı. İnsan vücudunun alışkın olduğu ısıyı şoklama yöntemi sayesinde yağ hücrelerini hedef alan sıcak ses dalgaları, aynı zamanda infrared desteği sayesinde kolajen üretimini uyarır ve yağ kırma etkisi ile birlikte sıkılaşma etkisini sağlar.
İŞLEM SONRASI KİLO KONTROLÜ ÇOK ÖNEMLİ
KİLO
almadığınız sürece işlemler kalıcı sonuçlar vermektedir. Kilo kontrolü için mutlaka sağlıklı beslenme ve bol su tüketimi yaşam tarzı haline getirilmelidir. Sizlere zayıflama sürecinize sağlıklı devam edebilmek için doğru adreslere başvurmanızı önerir sağlıklı ve mutlu günler dilerim.