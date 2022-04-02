Oruç tutarken diyet yapma fikrinden uzak durun

RAMAZANDA EN SIK YAŞANAN SAĞLIK SORUNLARI: REFLÜ ve KABIZLIK

Ramazan ayında en sık karşılaşılan sağlık sorunlarının reflü ve kabızlık olduğunu söyleyen Diyetisyen Ayşe Korkmaz bu sorunlarla karşılaşmamak için yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

• Reflüyü önlemek için kahve, kakao, çikolata gibi aşırı kafein alımından kaçınmalı, yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı ve yemek yenir yenmez yatılmamalı.

• Kabızlık problemi çekenler için posalı besinlerin iftar ve sahurda yenilecek besinler arasında olması önemlidir. Bunun için de meyve ve sebze tüketiminin artırılması, tam buğday, siyez, kara buğday veya çavdar ekmeğinin kullanılması ve özellikle su tüketiminin artırılması gerekiyor.

• Diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları gibi sağlık sorunları olan kişiler, doktora danışmadan oruç tutmamalıdır. Oruç tutmak isteyenler diyetisyen kontrolünde beslenme düzenlerini oluşturmalıdır.

ORUÇ TUTARKEN DİYET YAPARIM DÜŞÜNCESİ DOĞRU BİR DÜŞÜNCE TARZI DEĞİL

Halk arasında "oruç tutarken diyet de yaparım" şeklinde bir bakış açısı olduğunu fakat bunun doğru bir düşünce tarzı olmadığını belirten Diyetisyen Ayşe Korkmaz, "Ramazan ayı beslenme planında öğün sıklığını artırmak amaçlanmalıdır. Ayrıca gün boyunca vücut susuz kalacağı için bol bol su tüketilmeli, mümkün olduğu kadar ağır yemeklerden ve kızartmalardan kaçınılmalıdır. Yemek sonrası yenilecek tatlıların hamur işi olmamasına ve kızartılmadan yapılmasına özen gösterilmeli ve sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Ramazan ayının simgesi haline gelen güllaç, yenilebilecek en uygun tatlı olarak kabul görmekle birlikte, tüketim miktarına önem verilmelidir" dedi.

RAMAZAN AYINDA UYGULANABİLECEK ÖRNEK MENÜLER

Sahur Menüsü 1

• 2-3 dilim tam buğday, kara buğday, siyez unundan ekmek

• 1-2 dilim peynir (az tuzlu)

• 1 adet yumurta

• 5-6 adet zeytin (tuzsuz)

• Domates, salatalık (az yağlı)

• Meyve veya kuru meyve veya 1 avuç kuruyemiş

Sahur Menüsü 2

• 1 kâse çorba

• 1 kâse yoğurt

• 1 porsiyon etli sebze ya da et yemeği

• 1-2 dilim tam buğday, kara buğday, siyez unundan ekmek

• Domates, salatalık (az yağlı)

İftar Menüsü

• 1-2 adet zeytin ya da hurma veya peynir

• 1 kepçe çorba

• 1 porsiyon et yemeği ya da etli sebze yemeği

• Salata (az yağlı)

• 2-3 dilim ekmek ya da 4-6 yemek kaşığı pilav veya makarna veya 1 dilim börek

• Haftanın 2-3 gün mutlaka 1 kase yoğurt ya da 1 bardak ayran

Ara Öğün

• 2 küçük boy meyve veya 1 küçük kase sütlü tatlı

Not: Bu beslenme planı, herhangi bir sağlık sorunu olmayan sağlıklı yetişkinler için uygundur. Haftada 2-3 kez ara öğün yerine sütlü tatlı (bazen güllaç) yenilebilir.

