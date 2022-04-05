Çocuklar 2 yaşına kadar ekrandan uzak tutulmalı

Her yıl nisan ayı; tüm dünyada Otizm Farkındalık ayı ve 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü olarak kutlanıyor. Birleşmiş Milletler, nisan ayını 2007 yılında Dünya Otizm Farkındalık ayı ilan etti. Tüm dünyada bir ay boyunca otizmle ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor ve sorunlara çözüm bulma yolları araştırılıyor. Uzman Klinik Psikolog İnci Nur Ülkü, otizmli çocukların teknoloji kullanımına ilişkin değerlendirmede bulundu... Uzman Klinik Psikolog İnci Nur Ülkü, teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen telefon, bilgisayar, tablet ve televizyon gibi teknolojik aletleri çocukların da sıklıkla kullandıklarını söyledi.Günümüzde teknolojinin birçok faydası olduğu gibi fazla kullanmanın risklerini kaydeden Nur Ülkü, "Gün içinde uzun saatler teknolojiye maruz kalan çocuklar uyarandan eksik kalır. Beyin gelişimi çevresel uyaranların eksikliğinden etkilenir. Çocuklar 2 yaşına kadar hiçbir şekilde ekrana maruz kalmamalıdır. Teknolojik aletlerle ilgilenirken çocuklar cansız bir varlık karşısındadır. Teknoloji, güvenli ve sınırlı kullanılmalıdır" dedi.Otizmli çocukların da teknolojik aletlere ilgili olduğunu belirten Ülkü konuyla ilgili şu detaylara dikkat çekti: "Son yıllarda otizmde teknoloji tabanlı uygulamalar geliştirilmektedir. Yeni beceri kazandırmak için çok sayıda eğitsel yazılım bulunmaktadır. Eğitimlerine katkıda bulunan oyun içerikli platformlar geliştirilerek otizmli çocukların becerileri desteklenmektedir. Teknolojinin kontrollü ve etkin kullanılması otizmli çocukların işitsel ve görsel uyaranlarla öğrenmesine, bilgilenmesine ve eğlenmesine katkıda bulunur. Ayrıca öğrenme sürecini de eğlenceli ve ilgi çekici hale getirir."Doğru programların çocukların öğrenme ve becerilerinin gelişmesine yardımcı olduğunu söyleyen Ülkü, dikkat edilmesi gereken hususun çocukların ekrana uzun süre maruz kalmamaları olduğunu söyleyip ekledi: "Uzun süre ekrana maruz kalan çocukların gelişimleri olumsuz yönde etkilenir. Motor becerileri, dil gelişimi, uyku problemleri, yeme bozuklukları, sosyal becerilerinde zayıflama, çevresindeki uyaranlara karşı ilgisiz kalma gibi birçok psikolojik etkiler gözlemlenmektedir."Çocuğunuzun hangi eğitim programlarınıkullanacağını ve hangi programlarıizleyeceğini baştan belirleyebilirsiniz.Teknoloji kullanımının sınırlı vebelli bir süresi olduğunu çocuğunuzasöyleyebilirsiniz.Eğitime düzenli olarak devam etmesiiçin teşvik edebilirsiniz.Evde bulunan artık malzemelerdenbirlikte oyuncaklar yaratabilirsiniz.Çocuğunuzla kuklalar aracılığı ileiletişim kurabilirsiniz.Çocuğunuza temiz hava sağlayacakortamları tercih etmelisiniz.Alışveriş merkezleri yerine parklaragidebilirsiniz.Çocuğunuzun atlama, zıplama,koşma gibi hareketleri rahatça yapabileceğigüvenli ortamlar yaratın. Eviçinde atlama, zıplama, sıçrama gibi hareketlioyunlar oynamasına izin vererekbedenini dengeli kullanmayı öğretebilirsiniz.Çocuğunuza her gün kitap okuyabilirsiniz.Çocuğunuzla birlikte oyun oynamanızyararlı olacaktır.Resim yapmasına ortam yaratabilirsiniz.Çocuğunuzla iletişim kurarkenonun boyuna eğilerek ve yüzüne bakarakkonuşmanız etkili olacaktır.Çocuğunuzu yaşıtlarıyla oynayabileceğiortamlara götürebilirsiniz.