Çocuklar 2 yaşına kadar ekrandan uzak tutulmalı

Her yıl nisan ayı; tüm dünyada Otizm Farkındalık ayı ve 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü olarak kutlanıyor. Birleşmiş Milletler, nisan ayını 2007 yılında Dünya Otizm Farkındalık ayı ilan etti. Tüm dünyada bir ay boyunca otizmle ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor ve sorunlara çözüm bulma yolları araştırılıyor. Uzman Klinik Psikolog İnci Nur Ülkü, otizmli çocukların teknoloji kullanımına ilişkin değerlendirmede bulundu... Uzman Klinik Psikolog İnci Nur Ülkü, teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen telefon, bilgisayar, tablet ve televizyon gibi teknolojik aletleri çocukların da sıklıkla kullandıklarını söyledi.
BEYİN GELİŞIMİNİ ETKİLİYOR
Günümüzde teknolojinin birçok faydası olduğu gibi fazla kullanmanın risklerini kaydeden Nur Ülkü, "Gün içinde uzun saatler teknolojiye maruz kalan çocuklar uyarandan eksik kalır. Beyin gelişimi çevresel uyaranların eksikliğinden etkilenir. Çocuklar 2 yaşına kadar hiçbir şekilde ekrana maruz kalmamalıdır. Teknolojik aletlerle ilgilenirken çocuklar cansız bir varlık karşısındadır. Teknoloji, güvenli ve sınırlı kullanılmalıdır" dedi.
EĞİTSEL YAZILIMLAR SAYESİNDE TEKNOLOJİ OLUMLU YÖNDE KULLANILABİLİR
Otizmli çocukların da teknolojik aletlere ilgili olduğunu belirten Ülkü konuyla ilgili şu detaylara dikkat çekti: "Son yıllarda otizmde teknoloji tabanlı uygulamalar geliştirilmektedir. Yeni beceri kazandırmak için çok sayıda eğitsel yazılım bulunmaktadır. Eğitimlerine katkıda bulunan oyun içerikli platformlar geliştirilerek otizmli çocukların becerileri desteklenmektedir. Teknolojinin kontrollü ve etkin kullanılması otizmli çocukların işitsel ve görsel uyaranlarla öğrenmesine, bilgilenmesine ve eğlenmesine katkıda bulunur. Ayrıca öğrenme sürecini de eğlenceli ve ilgi çekici hale getirir."
KALİTELİ ZAMAN GEÇİRMEYEN ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ YAVAŞLIYOR
Doğru programların çocukların öğrenme ve becerilerinin gelişmesine yardımcı olduğunu söyleyen Ülkü, dikkat edilmesi gereken hususun çocukların ekrana uzun süre maruz kalmamaları olduğunu söyleyip ekledi: "Uzun süre ekrana maruz kalan çocukların gelişimleri olumsuz yönde etkilenir. Motor becerileri, dil gelişimi, uyku problemleri, yeme bozuklukları, sosyal becerilerinde zayıflama, çevresindeki uyaranlara karşı ilgisiz kalma gibi birçok psikolojik etkiler gözlemlenmektedir."
ÇOCUKLARI EKRANDAN UZAK TUTMAK İÇİN EBEVEYNLERE TAVSIYELER
Ailelere önerilerde bulunan uzman klinik psikolog, çocuklarla nasıl zaman geçirilmesi gerektiğini şöyle sıraladı:
Çocuğunuzun hangi eğitim programlarını
kullanacağını ve hangi programları
izleyeceğini baştan belirleyebilirsiniz.
Teknoloji kullanımının sınırlı ve
belli bir süresi olduğunu çocuğunuza
söyleyebilirsiniz.
Eğitime düzenli olarak devam etmesi
için teşvik edebilirsiniz.
Evde bulunan artık malzemelerden
birlikte oyuncaklar yaratabilirsiniz.
Çocuğunuzla kuklalar aracılığı ile
iletişim kurabilirsiniz.
Çocuğunuza temiz hava sağlayacak
ortamları tercih etmelisiniz.
Alışveriş merkezleri yerine parklara
gidebilirsiniz.
Çocuğunuzun atlama, zıplama,
koşma gibi hareketleri rahatça yapabileceği
güvenli ortamlar yaratın. Ev
içinde atlama, zıplama, sıçrama gibi hareketli
oyunlar oynamasına izin vererek
bedenini dengeli kullanmayı öğretebilirsiniz.
Çocuğunuza her gün kitap okuyabilirsiniz.
Çocuğunuzla birlikte oyun oynamanız
yararlı olacaktır.
Resim yapmasına ortam yaratabilirsiniz.
Çocuğunuzla iletişim kurarken
onun boyuna eğilerek ve yüzüne bakarak
konuşmanız etkili olacaktır.
Çocuğunuzu yaşıtlarıyla oynayabileceği
ortamlara götürebilirsiniz.