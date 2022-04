Kansızlığa Ne İyi Gelir? Doğal Ve Bitkisel Tedavi Yöntemleri İle Kansızlık Nasıl Geçer ve Tedavi Edilir?

İnsan vücudunun 1/13'ü kandır. Yaklaşık olarak bir insan 6 litre civarında kan bulunmaktadır. İnsan vücudunda bulunan kanda yeterince sağlıklı kırmızı kan hücresi veya hemoglobin olmadığı zaman ortaya çıkan bu duruma kansızlık denilmektedir. Hemoglobin olarak bilinen bu durum, kırmızı kan hücrelerinde bulunan, oksijenin taşınmasını sağlayan moleküllerdir. Yorgunluk, halsizlik gibi kansızlık belirtileri, vücut dokularına yeterince oksijen götürülememesi sonucunda gelişmektedir. Vatandaşlar tarafından kansızlık sağlık sorunu hakkında merak edilen sorulardan birisi genellikle kansızlık nasıl giderilir? Sorusu bunların başında gelmektedir. Kan yapıcı besinler tüketmeye özen gösteriniz. Düzenli bir şekilde besleniniz. Aşırı kansızlık probleminiz var ise bir doktora giderek size verilen kansızlık ilacını düzenli bir şekilde kullanınız. Kansızlık nasıl geçer? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Kansızlık nelere yol açar? İşte detaylar.

KANSIZLIK NEDEN OLUR?

Kansızlık sağlık sorununu meydana getiren en büyük neden, vücutta yeterince kırmızı kan hücresi üretilememesi durumudur. Vücudun herhangi bir yerinde, kanama nedeniyle kırmızı kan hücrelerinin kaybında artmalar yaşanması, kırmızı kan hücrelerinin vücutta normalden daha kısa sürede yok edilmesi nedeninde kaynaklı olmaktadır. Kansızlığa iyi gelen yiyecekler tüketmeye özen gösteriniz.

KANSIZLIĞA NE İYİ GELİR?

Kansızlık problemi ile karşı karşıya kalan insanlar için kansızlığa iyi gelen şeyler genellikle; Yeterli miktarda C vitamini dozu almanız gerekmektedir. Böylelikle bağışıklık sistemini güçlendirir ve aynı zamanda demirin emiliminde yardımcı olmaktadır. C vitamini ihtiyacını karşılamak için portakal, limon, domates, brokoli, maydanoz, çilek gibi c vitamini içeren besinlerden bol miktarda tüketiniz. Ayrıca ıspanak, kereviz, hardal yeşili gibi yeşil sebzelerde bulunan yüksek miktarda klorofil iyi bir demir kaynağıdır. Düzenli bir şekilde tükettiğiniz takdirde kansızlık sorununuz gitmiş olunur.

KANSIZLIK NASIL GEÇER?

•Kansızlık sorunun geçmesi için kansızlığa iyi gelen besinlerden olan bol miktarda düzenli bir şekilde hayvansal gıdalar; Karaciğer, kırmızı et, balık gibi hayvansal besinleri düzenli olarak tüketiniz.

• İçeriğinde bol miktarda C vitamini yüksek olan meyve ve taze sıkılmış meyve sularını içecek olarak tercih ediniz.

• Demir eksikliği sağlık probleminiz var ise, doktor kontrolünde tablet ya da iğne ile eksik olan değerlerin yerine konulması gerekir.

• Vücudun alyuvarları üretebilmesi için folik aside ihtiyacı vardır. İçeriğinde folik asit bulunan besinlerden bol miktarda tüketiniz.

•. İnsanlarda kansızlık durumunda B12 vitamininin eksikliği kansızlığa yol açabilen durumların başında gelmektedir. B12 vitamini emiliminin olması için pankreas, mide ve ince bağırsağın fonksiyonlarının normal olması gerekmektedir.

KANSIZLIK BELİRTİLERİ

Kansızlık belirtisinde en çok görülen durum, kolay yorulma ve enerji kaybetmedir.

Aşırı kansızlık belirtileri ise genellikle şu şekildedir:

•Hızlı ya da düzensiz kalp atışı

•Nefes darlığı

•Göğüs bölgesinde ağrı

•Baş ağrısı

•Baş dönmesi

•Ciltte solgunluk,

•Bacaklarda sürekli kramplar oluşması,

•Uykusuzluk problemi

KANSIZLIK NELERE YOL AÇAR?

Kansızlık problemi olan kişilerde kansızlık sağlık sorunu genellikle; Kan kaybı akut, birdenbire veya kronik bir durum olabilir. Çeşitli kaza gibi nedenlerle oluşan büyük çapta kanamalar meydana gelmesi, mide kanamasına, kazalara, dış gebeliğe, kanama pıhtılaşma bozukluklarına ve kan tükürmeye bağlı bir durum olabilmektedir. Durumunuz ağır ise mutlaka kansızlık tedavisi olmanız önerilmektedir.

