En sık tercih edilen estetik operasyon saç ekimi

Kadın olsun erkek olsun 21. yüzyıl insanının yaşadığı estetik problemlerin başında saç kaybı yani kellik geliyor. Dünyada her 10 erkekten 7'si ve her 10 kadından 4'ü saç dökülmesi sorunu yaşıyor. Buna karşın güncel saç ekimi yöntemleri ve saç tedavileri hemen hepimizin gerçek anlamda başının belası olan saç dökülmesi sorununa etkili, kalıcı, güvenli ve sağlıklı çözümler sunuyor.Genetik yapı, saç kaybında büyük bir etkendir fakat sebep sadece kalıtsal faktörler değildir. Stres, kronik sağlık sorunları, ileri yaş ve kaza gibi etkenler de saç dökülmesinin başlıca nedenleri arasındadır. Kısacası saç dökülmesi, ister erkek ister kadın olalım hepimizin karşı karşıya kaldığı bir sorundur. Neyse ki modern tıp teknolojisi saç kaybı yaşayanlara kalıcı, konforlu ve en önemlisi sağlıklı çözümler sunmaktadır. Çözümlerin başında saç ekimi uygulamaları geliyor ve bugün tüm dünyada en çok ilgi gören ve uygulanan estetik müdahaleler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemizde ve dünyada her yıl binlerce insan saç ekimi ve tedavileriyle istedikleri gibi doğal, kalıcı, gür ve sağlıklı saçlara kavuşabiliyor.Safir Fue yöntemine kıyasla daha pratik bir seçenek olan robotik DHI saç ekiminde, işlemler iki adımda tamamlanıyor; kökler toplanıyor ve özel uçlu 'choi' adlı kalemin içine yerleştirilerek tek bir adımda hedef bölgeye ekiliyor. Bu teknikte titizlikle toplanan saç kökleri özel soğutucularda +4 derecede bekletilerek hedeflenen noktalara tek adımda büyük bir dikkatle yerleştiriliyor. Bu sayede kökler zedelenmeden ve canlılığını yitirmeden aktarım tamamlanıyor. Normal DHI ekimlerinde toplanabilen kök sayısı 2 bin 500 ila 3 bin iken, teknolojinin etkin bir şekilde kullanıldığı robotik DHI saç ekim yönteminde bu sayı bir seansta 5 bin ila 6 bin köktür. Dolayısıyla robotik DHI saç ekimi nedir sorusunu, her aşamada rahatlık sağlayan inovatif bir saç ekimi tekniği olarak tanımlamak mümkündür.ekiminde bugün gelinen noktada en başarılı ve doğal sonuçlar veren yöntemlerden biri de safir FUE saç ekimi tekniğidir. Safir FUE saç ekimi tekniğinde saç kökleri yine FUE tekniği kullanılarak toplanır. Ancak saç ekiminin yapılacağı bölgeye kanallar FUE yöntemindeki gibi çelikle değil, kalem formundaki safir cevheri ile açılır. Safir uçlar, ekimin yapılacağı bölgede çelikten çok daha küçük, pürüzsüz ve sık mikro kanallar açılmasını sağlar. Kanalların mikro düzeyde açılması doku deformasyonunu en aza indirerek kabuklanmayı azaltır. Böylece uygulama sonrasında saç derisi hızlıca iyileşir ve hiçbir iz kalmaz. Bu mikro kanallar ayrıca saç köklerinin sık ve doğal çıkış yönüne uygun bir şekilde ekilmesine imkan tanır.saç ekimi uygulamalarından olan Safir Fue ve Robotik DHI saç ekim yöntemleri ile ve sosyal yaşamdan kopmadan, yalnızca 6-7 saat ayırarak; ağrısız, konforlu ve hızlı bir şekilde kalıcı, doğal, sağlıklı ve gür saçlara sahip olunabilmektedir.Bu yöntemlerin tümü lokal anestezi altında gerçekleştirildiği için kesinlikle ağrı veya acı hissedilmemektedir. Lokal anestezi için baş bölgesine küçük mikro iğneler yapılmaktadır. Bu iğneler yapılırken hasta sinek ısırığı kadar bir acı duymaktadır. Eğer iğne ve cerrahi operasyon fobiniz varsa veya küçük bir ağrı ya da sızı dahi hissetmeden konforlu bir şekilde saç ekimi yaptırmak istiyorsanız onun da bir çözümü bulunmaktadır: Sedasyonlu saç ekimi. Sedasyonlu saç ekiminde ağrı kesici ve sedatif rahatlatıcı ilaç kombinasyonu sayesinde hafif uyku haline geçilir ve böylece lokal anestezi için yapılan işlemlerin hiçbiri hissedilmez. Siz kısa bir şekerleme yaparken saç ekiminin yapılacağı bölge tamamen uyuşmuş olur. Böylelikle size de sadece sedasyonlu saç ekimiyle hayal ettiğiniz saçlara kavuşuyor olmanın verdiği keyif kalır. Saç ekimi uygulamasından sonra ekimin yapıldığı alanda çok hafif bir şişlik ve kızarıklık olmaktadır; bu etkiler birkaç gün içinde kendiliğinden geçmektedir. Ekim yapılan bölgede bir hafta boyunca iğne başı kadar küçük kabuklanmalar oluşmaktadır. Belli belirsiz fark edilen bu durum, iş ve sosyal yaşama dönmenize herhangi bir engel teşkil etmez. Yalnızca iki hafta süreyle deniz, havuz ve solaryuma girmemeniz, yoğun güneş ışığına maruz kalmamanız ve ağır sporlardan kaçınmanız gerekir.Saç ekimi yöntemlerinin hepsinde kendi doğal saç kökleriniz kullanıldığı için sonuç da doğaldır. Elbette bu noktada, kendinizi ve saçlarınızı emanet ettiğiniz hastanenin, doktor ve ekibinin konusunda uzman; güncel teknolojik donanıma ve bunları kullanabilecek yetkinliğe sahip olması büyük önem taşır. Saç kaybının yaşandığı alana hangi açıda, kaç kök ekileceğine doktorunuz karar verir. Başarılı bir saç ekimi uygulamasının sonucunda kendi saçlarınızdan ayırt edilemeyecek doğallıkta, sık, gür ve hayat boyu size eşlik edecek saçlara sahip olursunuz.