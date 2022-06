Tatilde kalıcı makyaj ile gelen konfor ve güzellik

Yaz geldi, uzun bir kış geride kaldı, tatil hayalleri kurulmaya başlandı. Valizinizi toplayıp da soluğu deniz kenarında almadan önce yaz boyunca büyük bir rahatlık sağlayabilecek kalıcı makyaj uygulamaları ile tanıştınız mı? Burada, bütün bir yaz rahat edebilme ihtimalinizden bahsediyorum. Çünkü kalıcı makyaj, birçok yönden size konfor ve kolaylık sağlar. Denize girip çıktıktan sonra ojelerinizin soyulması, maskaranızın akması yüzünden kendinizi kötü hissetmek ya da gün boyunca rujunuzu tazelemek zorunda değilsiniz. Ayrıca sıcak bir yaz gününde makyajın yorucu prosedürü ile uğraşmak da zordur. Hem, hangi kadın bir restoranda olduğu kadar deniz kenarında da havalı görünmek istemez ki!Bir kadın olarak söylemem gerekirse; kalıcı makyaj kadın güzelliğine dair en güzel buluşlardan biridir. Microblading, kalıcı oje, kalıcı dudak renklendirme, ipek kirpik gibi kalıcı makyaj uygulamaları ile günün her saatinde, her yerde bakımlı, taze ve canlı görünebilirsiniz. Kalıcı makyaj, rahatlıkla ilgili kafanıza takılan ikilemi ortadan kaldırır! Yanınızda bir makyaj çantası taşımak zorunda olmamanın da vereceği rahatlıkla, kalıcı makyaj uygulamalarına kesinlikle bir şans vermenizi öneririm.Yaz sıcaklarında kaçınılmaz olarak terlediğimiz için, maskaranın akması hoş olmayan bir görüntüye neden olur. Sürekli deniz ve havuz kenarında vakit geçirdiğimiz tatil günlerinde maskara, ruj ya da tırnaklarınızdaki ojeler ile ilgili pek çok olumsuzluk yaşama ihtimaliniz vardır. İşte, kalıcı makyajın hayatınızı kurtarabileceğı yer bu noktadadır. Kalıcı makyaj; seyrek görünen kaşlar, pigment kaybı olan dudaklar, kıvrık olmayan kirpikler gibi küçük kusurları kolayca gizleyebilir. Yıkanınca çıkmaz veya bozulmaz. Bu sayede, günün her saati ve her yerde iyi ve bakımlı görünürsünüz. Ayrıca, makyaj ürünlerine alerjisi olanlar için de oldukça uygun bir çözüm olabilir. Peki, en çok tercih edilen kalıcı makyaj uygulamaları hangileridir?MICROBLADING, bir kadının şanslarından biridir. Çünkü, size kalıcı olarak daha anlamlı ve etkileyici bakışlar sağlayabilir, tabii doğru eller tarafından yapıldığında. Peki, kimler microblading yaptırabilir? Kaş kalemi kullanan herkes, aslında microblading için uygun bir adaydır. Seyrek görünen kaşlarla vedalaşmaya hazır olun. Bir saatten kısa bir sürede daha yumuşak ve doğal görünen kaşlara sahip olabilir, aynaya baktığınızda yeniden doğmuş gibi hissedebilirsiniz.KALICI makyaj söz konusu olduğunda tüm dünyada kadınlar arasında giderek popüler hale gelen bir uygulama varsa, bu kesinlikle dudak renklendirmedir. Yemek yedikten, kahve içtikten, duş aldıktan veya denizden çıktıktan sonra bile dikkat çekici dudaklara sahip olmanın en güzel yoludur. Kalıcı dudak renklendirme ile ilgili en çok kafa karıştıran konu ise doğru rengi seçmektir. Özellikleriniz göz önünde bulundurularak, en doğru rengi seçmeniz için uygulamayı yapacak kalıcı makyaj uzmanının yardımını almak en iyisidir. Elbette burada da yine doğru kişiyi ve merkezi seçmenin öneminin devreye girdiğini unutmayın. Sahibi olduğum güzellik merkezinin her şubesinde olduğu gibi, dudak renklendirme ve diğer kalıcı makyaj uygulamalarında gerekli eğitimleri eksiksiz sağlıyoruz. Böylece danışanlarımıza en yüksek hizmeti sunuyoruz. Bu nedenle, herhangi bir randevu talebinde bulunmadan önce güvenilir bir merkez bulduğunuzdan emin olun. Daha önce yapılan işlemlere göz atmak da faydalı olacaktır.İPEK kirpik, kirpiklerin daha uzun ve gür görünmesine yardımcı olur. Özel bir yapıştırıcı kullanılarak üst göz kapaklarındaki kirpiklere yapıştırılır. Uzman eller tarafından yapıldığında doğal kirpiklerden ayırmak neredeyse imkansızdır. İpek kirpik uygulamasında, kirpikler tek tek takıldığı için işlem süresi biraz uzundur ancak uygulama bittiğinde buna değdiğini göreceksiniz. İpek kirpik ile ilgili dikkat edilmesi gereken ise kirpikleri kesinlikle kendiniz çıkarmaya çalışmayın. Bu, kendi kirpiklerinize zarar verebilir ve dökülmelerine neden olabilir.GELENEKSEL ojeler çok hızlı bozulma potansiyeli nedeniyle kullanışlı olmayabilir. Özellikle yaz aylarında kalıcı oje uygulaması yaptırmak avantaj sağlıyor. Ayrıca normal ojelerin kuruması uzun sürer ve kuruyana kadar bozulma ihtimali çok yüksektir. Kalıcı ojede ise işlemden hemen sonra pürüzsüz tırnaklara sahip olabilirsiniz. Tüm bu kalıcı makyaj uygulamaları ile günlük makyaj rutininizi çok daha kısa bir zaman dilimine düşürebilirsiniz. Maskaranın gö kenarlarına bulaşmadığı, sürdüğünüz ojenin bozulmadığı, kaşlarınızı doldurmak ve sürekli rujunuzu tazelemek zorunda kalmadığınız bir dünyada, kendinizi çok daha mutlu ve özgüvenli hissettiğinizi göreceksiniz.