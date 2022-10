‘Kadınlara tavsiyem önceliği kendinize verin’

Ünlü model ve influencer Didem Soydan, tarzıyla adından hep söz ettirenlerden. Senelerdir imaj değişikliğine birlikte imza attığımız Soydan'a her stil ayrı bir hava kattı. Ne zaman saçlarında belirgin bir değişiklik yapıp sosyal medyadan paylaşsa birçok kadına ilham oldu. Her stile kolayca adapte olabilen ve başarıyla taşıyan ünlü mankenle güzelliğe dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.Aslında bu özellikler tam olarak bir modelde bulunması gereken şeyler, özellikle adapte olabilmek. 2003 yılından beri profesyonel olarak modellik yapıyorum. O kadar fazla sayıda marka için imaja büründüm ki... Saç, bu imajları oluşturmak için başta gelen en önemli unsur. Dolayısıyla saçlar bütünlüğe adapte olmakta ilk adım. Genellikle çekimlerde en büyük zaman saça ayırılır. Yaptığım iş, saç değişimlerine çok hızlı şekilde adapte olmam gereken bir iş. Bu nedenle devamlı olarak farklı saç şekilleriyle insanların karşısına çıkmak, beni takip edenlerde "Aaa ben de yapmalıyım" diye teşvik oluşturuyor diye düşünüyorum. Her yeni saç modelimde, o saçı kullandığım süre içinde birçok çekim yapıyorum. Böylece saçıma uygulanan renk ve kesimi gün içinde ve dışında ve davetlerde nasıl kullandığımı görüp benim üstümde test etmiş oluyorlar. Bu da kararsız kalan kadınlarda bir cesaret yaratıyor.Saçıma çok hızlı alıştım çünkü kariyerimin başında bu majör renk değişimini bir saç boya markası için yapmıştık ve geçen yıllar içinde perukla da olsa kahverengi denemiştim. Dolayısıyla benim için izleyenler kadar şoke edici olmadı, ben hızlı adapte olurum.15 sene boyunca kısa tabir edilecek saç boyunu kullandıktan sonra bana muazzam bir oyun alanı çıktı. O sebeple bunun tadını çıkarmaya devam ediyorum. Çekimler için bazen ek saçlar ile saçımızı uzattığımızda ya da peruk kullandığımızda hep olabildiğince kullanırdım. Zaten son iki üç senedir de uzun saçlarım olsun istiyordum. Sonunda nano kaynakla uzattık.Saç benim için oyun alanı. Neredeyse tüm renkleri denemiş ve tüm saç boylarını (Kariyerime üç numara denilen kısa saçla başlamıştım bu arada) denemiş biri olarak kırmızı çizgimin olmadığını söyleyebilirim.Yıllardır kullandığım ve çalıştığım saç markası, bu konuda tam koruma ve bakım sağlayan ürünlere sahip. Bu ürünler ile saçımı her zaman destekliyorum ayrıca senin bana yıllardır uyguladığın saç uygulamaları en büyük destekçim.Bir kere bile epic fail yaşamadım. Dediğim gibi ben saçımı üç numara bile kullanmış biri olduğum için saç konusunda kolay kolay beni korkutacak bir durum olmadı. Belki abarttığım düşünülebilir ama seninle olan dostluğumuz salona her gelişimi değerli kılıyor. Best hair day benim için, best hair years. Çünkü biz seninle neredeyse 12 yıldır birlikte saç değiştiriyoruz.Son dönemde curtain bangs, bottleneck bangs vs. derken kakülün yine çok popüler olduğunu görüyoruz. Sen kakülü çok kullanan bir isimsin. Kakül kullanmaya geri dönmeyi düşünüyor musun? Kakül çok kullandım ama bu dönem genel olarak çıtçıtla takılan kakülü tercih ediyorum çünkü saçım normal boydan daha uzun, bir süre daha blok halinde uzun tutmak istediğimden kakül yaptırarak saça form vermek istemiyorum. Dolayısıyla çıtçıt kakül kullanıyorum.Aldığım en önemli tavsiye, cildebakım yapmak gerektiği ve iyibir cildin çok büyük bir kurtarıcıolduğuydu. İyi bir cilt için püfnoktası, dıştan ziyade içten birbakım gerektiğidir, bu da beniçok uzun yıllar ciddi anlamdaçok dikkatli beslenmeye itti.Beni yakından tanıyanlarınbildiği üzere cildim bu nedenleçok iyidir.Beni takip edenlere ve naçizanefikrime önem veren herkeseteşekkür ediyorum. Onlaraminik tavsiyem, önceliği herzaman kendinize verin.Sağlıklı, parıldayan, bakımlı saçlara sahip olma hayali, iyi bir kuaför kadar sizin de çabanızla gerçek olabilir. Didem Soydan'ın da bahsettiği gibi özellikle saçınızda yanma, kopma vb. tatsız kazalar yaşamadan renk değişimi yapma hedefiniz varsa önce size bir ev ödevi veriyoruz. Değişimden en az iki hafta kadar önce saçınızı yoğun bakım programına almalısınız. Bunun için tek yönlü bitki yağları yerine Garage Hair Serum gibi içerisinde yoğun bakım yapan ve derinlemesine nemlendiren birçok öz barındıran ürünler tercih etmenizi öneririm. Bu sadece tatsız kazaları önleyen bir emniyet kemeri değil aynı zamanda saçınızın hem renginin daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak hem de sağlıkla ışıldatacak bir bakım. Biliyorsunuz saçınız en değerli aksesuarlarınızdan biri ve ona ne kadar iyi bakarsanız sizi o kadar güzel gösterir. Saçta yaşanan kazaların ise telafisi zordur, tedavisi uzun zaman alır.