‘Kadınlara tavsiyem önceliği kendinize verin’

Ünlü model ve influencer Didem Soydan, tarzıyla adından hep söz ettirenlerden. Senelerdir imaj değişikliğine birlikte imza attığımız Soydan'a her stil ayrı bir hava kattı. Ne zaman saçlarında belirgin bir değişiklik yapıp sosyal medyadan paylaşsa birçok kadına ilham oldu. Her stile kolayca adapte olabilen ve başarıyla taşıyan ünlü mankenle güzelliğe dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Stil sahibi kadınlardan birisin. İmajında yaptığın yenilikler birçok kadın tarafından takip edilip uygulanıyor. Yeniliklere kolay adapte olabilmenin sırrını bizimle paylaşır mısın?
Aslında bu özellikler tam olarak bir modelde bulunması gereken şeyler, özellikle adapte olabilmek. 2003 yılından beri profesyonel olarak modellik yapıyorum. O kadar fazla sayıda marka için imaja büründüm ki... Saç, bu imajları oluşturmak için başta gelen en önemli unsur. Dolayısıyla saçlar bütünlüğe adapte olmakta ilk adım. Genellikle çekimlerde en büyük zaman saça ayırılır. Yaptığım iş, saç değişimlerine çok hızlı şekilde adapte olmam gereken bir iş. Bu nedenle devamlı olarak farklı saç şekilleriyle insanların karşısına çıkmak, beni takip edenlerde "Aaa ben de yapmalıyım" diye teşvik oluşturuyor diye düşünüyorum. Her yeni saç modelimde, o saçı kullandığım süre içinde birçok çekim yapıyorum. Böylece saçıma uygulanan renk ve kesimi gün içinde ve dışında ve davetlerde nasıl kullandığımı görüp benim üstümde test etmiş oluyorlar. Bu da kararsız kalan kadınlarda bir cesaret yaratıyor.
'YENİ SAÇ RENGİME HIZLI ADAPTE OLDUM'
Bugünlerde içimizi ısıtan bir kahve tonu ile karşımızdasın. Yeni saç rengine alıştın mı?
Saçıma çok hızlı alıştım çünkü kariyerimin başında bu majör renk değişimini bir saç boya markası için yapmıştık ve geçen yıllar içinde perukla da olsa kahverengi denemiştim. Dolayısıyla benim için izleyenler kadar şoke edici olmadı, ben hızlı adapte olurum.
Geçtiğimiz aylarda nano kaynak ile saçını uzatmıştık, sana çok yakıştırdım, sen ne düşünüyorsun?
15 sene boyunca kısa tabir edilecek saç boyunu kullandıktan sonra bana muazzam bir oyun alanı çıktı. O sebeple bunun tadını çıkarmaya devam ediyorum. Çekimler için bazen ek saçlar ile saçımızı uzattığımızda ya da peruk kullandığımızda hep olabildiğince kullanırdım. Zaten son iki üç senedir de uzun saçlarım olsun istiyordum. Sonunda nano kaynakla uzattık.
'HER SAÇ RENGİNİ DENEDİM'
Saç konusunda asla yapmam dediğin kırmızı çizgin var mı?
Saç benim için oyun alanı. Neredeyse tüm renkleri denemiş ve tüm saç boylarını (Kariyerime üç numara denilen kısa saçla başlamıştım bu arada) denemiş biri olarak kırmızı çizgimin olmadığını söyleyebilirim.
Sarı senin zaten doğal saç rengin ama bir dönem kızıl da kullanmıştın. Saçlarına uygulanan değişimleri kolay kaldırabilmesi için saçları korumaya alacak özel bakımlar uyguluyoruz. Peki sen evde bu süreci nasıl devam ettiriyorsun?
Yıllardır kullandığım ve çalıştığım saç markası, bu konuda tam koruma ve bakım sağlayan ürünlere sahip. Bu ürünler ile saçımı her zaman destekliyorum ayrıca senin bana yıllardır uyguladığın saç uygulamaları en büyük destekçim.
Bizimle hiç unutamadığın bir "best hair day" ve "epic fail" anını paylaşır mısın?
Bir kere bile epic fail yaşamadım. Dediğim gibi ben saçımı üç numara bile kullanmış biri olduğum için saç konusunda kolay kolay beni korkutacak bir durum olmadı. Belki abarttığım düşünülebilir ama seninle olan dostluğumuz salona her gelişimi değerli kılıyor. Best hair day benim için, best hair years. Çünkü biz seninle neredeyse 12 yıldır birlikte saç değiştiriyoruz.
'ÇITÇIT KAKÜL KULLANIYORUM'
Son dönemde curtain bangs, bottleneck bangs vs. derken kakülün yine çok popüler olduğunu görüyoruz. Sen kakülü çok kullanan bir isimsin. Kakül kullanmaya geri dönmeyi düşünüyor musun? Kakül çok kullandım ama bu dönem genel olarak çıtçıtla takılan kakülü tercih ediyorum çünkü saçım normal boydan daha uzun, bir süre daha blok halinde uzun tutmak istediğimden kakül yaptırarak saça form vermek istemiyorum. Dolayısıyla çıtçıt kakül kullanıyorum.
'UZUN YILLARDIR DİKKATLİ BESLENİYORUM'
Güzellik konusunda bugüne kadar aldığın en iyi öneri neydi ve kim vermişti?
Aldığım en önemli tavsiye, cilde
bakım yapmak gerektiği ve iyi
bir cildin çok büyük bir kurtarıcı
olduğuydu. İyi bir cilt için püf
noktası, dıştan ziyade içten bir
bakım gerektiğidir, bu da beni
çok uzun yıllar ciddi anlamda
çok dikkatli beslenmeye itti.
Beni yakından tanıyanların
bildiği üzere cildim bu nedenle
çok iyidir.
Seni severek takip eden ve ilham alan herkes için altın güzellik önerin nedir?
Beni takip edenlere ve naçizane
fikrime önem veren herkese
teşekkür ediyorum. Onlara
minik tavsiyem, önceliği her
zaman kendinize verin.
SAÇINIZI BOYATMADAN ÖNCE YAPMANIZ GEREKENLER
Sağlıklı, parıldayan, bakımlı saçlara sahip olma hayali, iyi bir kuaför kadar sizin de çabanızla gerçek olabilir. Didem Soydan'ın da bahsettiği gibi özellikle saçınızda yanma, kopma vb. tatsız kazalar yaşamadan renk değişimi yapma hedefiniz varsa önce size bir ev ödevi veriyoruz. Değişimden en az iki hafta kadar önce saçınızı yoğun bakım programına almalısınız. Bunun için tek yönlü bitki yağları yerine Garage Hair Serum gibi içerisinde yoğun bakım yapan ve derinlemesine nemlendiren birçok öz barındıran ürünler tercih etmenizi öneririm. Bu sadece tatsız kazaları önleyen bir emniyet kemeri değil aynı zamanda saçınızın hem renginin daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak hem de sağlıkla ışıldatacak bir bakım. Biliyorsunuz saçınız en değerli aksesuarlarınızdan biri ve ona ne kadar iyi bakarsanız sizi o kadar güzel gösterir. Saçta yaşanan kazaların ise telafisi zordur, tedavisi uzun zaman alır.