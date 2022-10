Kovid salgını göz hastalıklarını arttırdı

Dünya Görme Günü, körlük ve görme azlığına dikkat çekmek için tüm dünyada her yıl ekim ayının ikinci perşembe günü kutlanıyor. Bu yıl kutlamaların ana teması "Gözlerinizi Sevin – Love Your Eyes". Göz sağlığındaki rakamlar ise tüm dünyada ürkütücü. Bunun en önemli sebeplerinden biri ise koronavirüs salgınının sebep olduğu sosyal izolasyon.Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ziya Kapran, gözlerimizin dünyaya açılan pencere olması sebebiyle oldukça hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Gözlerimizi ihmal etmeden korumamız gereklidir. En ufak bir göz rahatsızlığında dahi hayatımız çok zorlaşıyor. Dünya Görme Günü'nde biz Türk hekimleri de göz sağlığı bilincini artırmak için çalışıyoruz" dedi.Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Körlüğü Önleme Ajansı işbirliği ile düzenlenen etkinlikler ve farkındalık artırma çalışmalarıyla göz sağlığına dikkat çekmeye çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Ziya Kapran, "Kovid-19 pandemisi sebebiyle evden veya uzaktan çalışma, online eğitim gibi gerekçelerle görme bozukluğu daha da çok arttı. Bu kapsamda görme bozukluğu yaşayanlar başta olmak üzere her bireyin göz sağlığını koruması için farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz" dedi.Prof. Dr. Ziya Kapran sözlerine şöyle devam etti: "Pandemi sebebiyle gözlerimizin değerini her zamankinden daha çok anladık. 'Gözlerinizi Sevin' teması basit gibi görünse de çok önemli. Dünyadaki tüm bireyler gözlerini sevmek ve korumak için gerekli basit 10 kuralı uygulamalı ve çevresindeki herkesi haberdar etmeli. Böylece tüm dünyadaki insanların göz sağlığını korumamız mümkün olabilir."Dünyada 2.2 milyar kişinin ya az gördüğüne ya da görmesinin tamamen kapandığına dikkat çeken Prof. Dr Kapran, "Çocuk ve gençlerde daha çok miyop artışı var. Gözlük numaraları arttı. Bunun birinci sebebi bilgisayar başında çok uzun saatler kalmaları. Dünya Sağlık Örgütü, miyop salgını yaşandığına dikkat çekiyor" diye konuştu.Göz hastalıklarını şeker hastalığının da tetiklediğini söyleyen Prof. Dr. Kapran, şu bilgileri verdi: "Onların her ay kanamayı engelleyici iğne olmaları gerekiyor. Fakat Kovid salgını döneminde hastaneye gidemedikleri için göz kayıpları da arttı. Ülkemizde kilolu insan sayısı artıyor. Kilo artışı ve hareketsiz yaşam şeker hastalığını arttırıyor. Şeker de göze de vuruyor. Ülkemizde şeker hastalığına bağlı olarak 1 milyon kişi tedavi olmaz ise göz kaybı tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Bu arada göz kayıplarını ve hastalıklarını şeker dışında yaşa bağlı gelişen sarı nokta hastalığı da artırıyor."Erken doğan prematüre bebeklerin 1 aylıkken göz muayenesinin yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kapran, şöyle konuştu: "Bu bebeklerde ilk 1 aylık iken göz muayenesi çok önemli. Eğer yapılmaz ise göz kayıpları yaşanıyor. Yılda 250 bin çocuk prematüre olarak yani erken doğuyor. Bu bebeklerin yüzde 10'unda Prematüre retinopatisi (ROP) gelişiyor. ROP, prematüre bebeklerin gözlerindeki retina tabakasında, damarsız alanlarda ortaya çıkan ve sinir hasarına yol açarak görme kaybına neden olan bir hastalık. Erken doğum haftası ve düşük doğum kilosuna sahip bebeklerde görülüyor. 5'inci ay göz muayenesine gidilirse bebeklerin yüzde 10'u görme yetisini kaybedebilir."Gözlerinize ekran molası vermek için 20/20/20 kuralını uygulayın.Ekrana bakarken, göz yorgunluğunu ve baş ağrısını önlemek için her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca 20 adım uzaktaki bir şeye bakın.Dışarıda vakit geçirin.Çocuklar günde en az iki saat dışarıda kalmalıdır. Bu aynı zamanda gözlerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olur ve miyop olmalarını önler.Dışarıda güneş gözlüğü takın.Güneş ışınlarının gözlerinize zarar vermesini önlemek için güneş gözlüklerinizin UVA ve UVB koruması sağladığından emin olun.Net görmek, göz yorgunluğunu ve baş ağrısını önlemek için numaralı gözlüklerinizi takın.Göz enfeksiyonlarını önlemek için kozmetik ürünlerinizi kontrol edin.Göz enfeksiyonlarına neden olabilecek bakteri oluşumunu önlemek için göz makyajı malzemelerinizin son kullanma tarihini kontrol edin ve fırçalarınızı düzenli olarak değiştirin.Düzenli egzersiz yapmak, diyabet veya yüksek tansiyon gibi görme sağlığınızı olumsuz etkileyebilecek durumların gelişme riskini azaltır.Dengeli beslenme, sağlıklı gözleri korumak için gerekli olan vitamin ve minerallere sahip olmanızı sağlar.Sigara içmeyin.Sigara içmek, ciddi göz rahatsızlıkları ve kalıcı görme kaybı geliştirme riskinizi artırır.Sorunlar ortaya çıkmadan önce tespit etmek için bir göz muayenesi yaptırın.Göz muayenesi, gözdeki sorunları şikayetleriniz artmadan önce tespit edebilir.Gözlerinize öncelik verin, tüm hayatınız boyunca onlara ihtiyacınız var.Düzenli göz kontrolleri için takviminize hatırlatıcılar koyun. Her 1-2 yılda bir gözlerinizi kontrol ettirmelisiniz.