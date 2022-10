Geçmeyen ağrılar tarihe karışıyor

Özellikle gazilere uyguladığı tedavi yöntemleriyle adından söz ettiren Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, ağrı bilimi olarak ifade edilen algoloji alanında da Türkiye'de benzersiz bir tedaviyi uyguluyor. Algoloji Uzmanı Doç. Dr. Ender Sir, "ağrı pili" uygulamasıyla, geçmek bilmeyen ağrıların tedavisinin bile mümkün hale geldiğini belirterek bu anlamda yüzde 90 başarılı sonuçlar alındığını anlattı.Kanser hastalarından kronik ağrılara kadar pek çok vakaya baktıklarını dile getiren Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Algoloji Uzmanı Doç. Dr. Ender Sir, daha çok 18 yaşından büyük hastalara baktıklarını, fıtık, kanser gibi rahatsızlıklarda ağrıların sıklıkla görüldüğünü belirtti.Algolojiye direkt olarak başvurulmadığını, belli branşların "yeşil listeye" eklenmesi gerektiğini belirten Sir, bütün uzmanlık dallarının kliniğe yönlendirme yapabildiği bilgisini verdi. Sir, "ağrı pili" uygulamasına dair şu bilgileri verdi:Kanser hastaları ve gaziler için ağrı pompaları ya da ağrı pili uyguluyoruz. 2-3 cm'lik kesiyle pili ve pompayı yerleştiriyoruz.Pil ağrı kaynağı neredeyse oraya yerleştiriliyor, 20-25 yıl hastanın vücudunda kalabiliyor. Beyne ağrı olmadığı sinyalini gönderiliyor. Pilin vücuda hiçbir zararı olmadığı gibi bölgede hasar görmüş sinirleri uyandırıp canlandırabildiğine dair çalışmalar var.Trigeminal nevralji (delirten hastalık) yaşayan bir kadın vakam vardı. Bu ağrı dünyadaki en şiddetli ağrı sayılır. 32 dişini çekmişlerdi. Radyo frekansla sinir merkezine girdik. O anda ağrısı geçti."Kanser hastaları 'ağrıyı yaşayacağım' diye düşünüyor ama ağrısız yaşam mümkün. Meme kanseri genç bir hastam vardı. Kanser sonrası memesi ve koltuk altı alınmıştı. Ağrılardan her gün kıvranıyor, kolunu kullanamıyordu. Tedavi ettik. Şimdi hiç ağrısı yok. Bir diğer kadın hastam her yeri gezmiş, rektum kanseri ama 'Kanseri geçtim, yeter ki ağrım geçsin istiyorum' dedi. Ağrı pompası taktık. Şu an ağrısı sıfır."