Hint yağı kene otu olarak da bilinen hint yağı bitkisinin tohumlarından elde ediliyor. Faydaları saymakla bitmeyen hint yağı bitkisi adından da anlaşılacağı üzere Hindistan'a özgü bir bitkidir. Bunun yanı sıra Güneydoğu Akdeniz ve Doğu Afrikada da yetişmektedir.

HİNT YAĞININ SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

Hint yağı saçlar için adeta bulunmaz hint kumaşı gibidir. Muhteşem faydalara sahip olan hint yağının saç için tüm etkilerini ve kullanımını sizler için listeledik.

Hint yağı içeriğinde E vitamini, protein ve omega yağ asitleri barındırıyor. Bu sebeple saç derisinin sağlıklı bir hale gelmesi konusunda yardım etmesine şaşmamak gerekiyor.

Hint yağı saçlara yüksek derecede nem kazandırıyor. Kuru ve yıpranmış saçlara son derece iyi gelen hint yağını saçlarınıza canlılık ve parlaklık katmak için kullanabilirsiniz.

Hint yağı sert ve donuk saçlara yumuşaklık katar. Hint yağını düzenli kullanarak saçlarınızın daha yumuşak ve bakımlı hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

Hint yağını saç diplerinize sürerek bakım maskesi olarak kullanabilirsiniz. Saç dökülmelerine karşı son derece iyi gelen hint yağını saç için faydalı olan diğer yağlarla karıştırarak saç bakım kürü şeklinde de kullanabilirsiniz.

Saç derisinde oluşan kepek ve deri soyulması sorunlarına karşı son derece etkili olan hint yağını kullanabilirsiniz.

Hint yağı, kırılan ve yıpranan saç tellerinin onarılması için de çalışıyor. Güçsüz saç tellerine hint yağı ile düzenli bakım yaparak daha güçlü saçlar elde etmek mümkündür.

Hint yağı saç dökülmesini engeller mi? Sorusu oldukça merak edilir. Hint yağı doğru kullanımda saç dökülmesini engelliyor ve yeni saç telleri için yol açıyor.

Hint yağı saçların doğal yollarla renginin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Beyaz saç tellerine pigmentasyon yardımı yapan hint yağı, saç renginin koyulaşmasını sağlıyor. Ancak, bu duruma ulaşmak için hint yağını düzenli ve yeterli seviyede kullanmak önemli bir rol oynuyor.

Saçlar tıpkı cilt gibi güneşin zararlı etkilerinden nasibini alabilir. Hint yağı ile güneşin zararlı ışınlarından korunmak mümkündür. Güneşe çıkmadan önce az miktarda hint yağı sürerek saçlarınızın güneş nedeniyle kurumasını ve yıpranmasını engelleyebilirsiniz.

Hint yağı, kaşıntı, egzama gibi problemlerin oluşmasını önlemeye yardımcı oluyor.

HİNT YAĞI SAÇ DÖKER Mİ?

Bu konu kullanıcılar tarafından oldukça merak ediliyor. Hint yağını ölçülü bir biçimde kullanmak son derece önemlidir. Hint yağının saç döktüğüne dair bir bulgu bulunmamaktadır. Ancak, aşırı ve çok sık kullanılan hint yağı tam tersi etki yaparak saçların dökülmesine imkan tanıyabilir. Bu nedenle hint yağını kullanırken kullanım tavsiyesine uymak yararlı olacaktır.

HİNT YAĞI SAÇ İÇİN NASIL KULLANILIR?

Hint yağını saç için faydalı olan zeytinyağı, tatlı badem yağı gibi yağlarla karıştırarak haftada bir saç bakım maskesi olarak kullanabilirsiniz. Hint yağını doğrudan saça uygulamak mümkündür. Duş sonrasında saçın kolay açılması ve bakım yapması için birkaç damla hint yağı sürebilirsiniz.

HİNT YAĞI SAÇA KAÇ GÜNDE BİR UYGULANIR?

Hint yağı kullanım alanına göre uygulanma sıklığı değişkenlik gösterebilmektedir. Hint yağını saçınıza normal rutin bakım olarak kullanacaksanız haftada bir uygulamanız yeterlidir. Hint yağını duş sonrası bakım yağı olarak kullanacaksanız bir iki damladan fazla olmamak şartıyla her gün uygulayabilirsiniz.

Hint yağı saç dökülmesi problemine karşı kullanılacaksa haftada iki defa en az bir ay boyunca düzenli olarak kullanılması gerekiyor. Hint yağı saç beyazlarından kurtulmak ya saç rengini bir ton koyultmak için kullanılacaksa en az bir yıl boyunca haftada bir olacak şekilde düzenli olarak kullanmak gerekiyor. Düzensiz bir şekilde kullanılan hint yağından istediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz.