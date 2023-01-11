Karalahananın bir özelliği de hem çiğ hem pişmiş olarak tüketilebilmesidir. Çoğunlukla mutfakta; kızartması, çorbası ve sarması yapılmaktadır. Uzmanlar tarafından oldukça fazla önerilen sebzeler arasında yer almaktadır. Bunun en önemli nedeni içerisinde barındırdığı zengin mineral ve vitaminlerden kaynaklanmaktadır.
Karalahana faydaları saymakla bitmemektedir. Karalahana özellikle c vitamini bakımından zengin bir besindir. Bu özelliği sayesinde kanserli hücrelerin artmasını engellemektedir.
Karalahana yapısal olarak kalın damarlı yüzeyi geniş bir sebzedir ve kışın yetişmektedir. Dünyada ise daha çok Asyalılar daha fazla yetiştirmektedir. Bu bağlamda karalahana faydaları şunlardır:
Karalahananın faydalarından yukarıda bahsetmiştik. Burada ise genel olarak karalahananın nelere iyi geldiğinden bahsedeceğiz.
Öncelikle karalahana uzmanlar tarafından önerilen önemli sebzelerden birisidir. Bu nedenle tüketilmesi gereklidir. Düzenli tüketildiği durumlarda ise şunlara iyi gelmektedir:
Karalahananın faydaları arasında kansızlık problemi de bulunmaktadır. Günümüzde pek çok insanda kansızlık gibi olumsuz durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu bağlamda doğal olarak karalahana tüketimi kansızlık sorununu ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır.
Karalahananın içeriğini incelediğimizde, pek çok vitamin karşımıza çıkmaktadır. Bu vitaminler sayesinde birçok hastalık ve olumsuz durumun önüne geçilmiş olunur.
İçerdiği vitaminler; A, B, C, E ve K vitaminleridir. Burada da görüldüğü gibi pek çok vitamini bünyesinde barındırmaktadır. Fakat daha çok C ve K vitaminleri açısından zengin bir besindir.
Karalahananın birçok faydası bulunmasına rağmen aşırı tüketimi sonucunda bazı rahatsızlıklar da ortaya çıkabilmektedir. Bu açıdan baktığımızda aşırı tüketimi; su kaybına, yoğun gaz ve şişkinliğe, idrar yollarında tahrişe neden olmaktadır. Bunlara ek olarak ishal sorunu yaşayan kişilerin karalahana suyu içmemesi önerilmektedir.
Karalahananın pek çok kullanım şekli bulunmaktadır. Bu bağlamda hem çiğ hem de pişmiş olarak kullanımı bulunmaktadır. Çiğ olarak karalahana suyu yaparak veya salatalarda kullanarak tüketebilirsiniz.
Bunun yanında pişirerek ise; haşlama, kavurma ve buharda pişirme yöntemleri uygulayabilirsiniz. Bu yöntemlerle; sarma, çorba ve börek yaparak tüketebilirsiniz.