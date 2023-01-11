Karalahananın bir özelliği de hem çiğ hem pişmiş olarak tüketilebilmesidir. Çoğunlukla mutfakta; kızartması, çorbası ve sarması yapılmaktadır. Uzmanlar tarafından oldukça fazla önerilen sebzeler arasında yer almaktadır. Bunun en önemli nedeni içerisinde barındırdığı zengin mineral ve vitaminlerden kaynaklanmaktadır.

Karalahana Faydaları Nelerdir?

Karalahana faydaları saymakla bitmemektedir. Karalahana özellikle c vitamini bakımından zengin bir besindir. Bu özelliği sayesinde kanserli hücrelerin artmasını engellemektedir.

Karalahana yapısal olarak kalın damarlı yüzeyi geniş bir sebzedir ve kışın yetişmektedir. Dünyada ise daha çok Asyalılar daha fazla yetiştirmektedir. Bu bağlamda karalahana faydaları şunlardır:

Karalahana C vitamini bakımından da oldukça zengin bir besindir. Bu vitamin vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Çeşitli sebeplerden ötürü vücutta artan toksinleri temizlemede etkili olan karalahananın suyu içildiğinde etkili olmaktadır.

Karalahana suyu sadece toksinleri atmakla kalmaz aynı zamanda idrarın kolayca sökülmesini sağlar. Böbrek bezlerinin fonksiyonlarını artırır. Böylece taş ve kum oluşumunu önler. Vücuttaki oksijen hücre sayısını da su sayesinde çoğaltır. Aynı faydayı mesaneye de uygular. Mesanenin de düzenli çalışmasını sağlamaktadır.

Vücuttaki kan dolaşımı için potasyum önemli bir maddedir. Aynı zamanda potasyum organların hücrelerinin işlevselliğini de artırır. Düşük potasyumda kan basıncı yükselir. Bu da yüksek tansiyon ev baş ağrısına neden olur. Ancak karalahana bu durum için etkili bir doğal besindir. Karalahana içerdiği potasyum sayesinde kan dolaşımını dengeler.

Unutkanlık hastalığının temelinde sinir sistemindeki bozukluk ve beyindeki hafıza kısmındaki azalan vitaminlerdir. Bu yüzden uzmanlar özellikle hamilelik evresinden itibaren düzenli olarak K vitamini tüketerek sinir hücrelerinin yenilenmesi konusunda uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor. Karalahana yeşil sebzeler bakımından K vitamini açısından en faydalı olanıdır.

Göz sağlığındaki en önemli madde beta karotenlerdir. Göz içinde beta karoten ne kadar fazlaysa görme becerisi de o kadar artar. Karalahana beta karoten bakımından zengin besinler arasında yer alıyor. Özellikle katarak oluşumunun önüne geçer.

Karalahana Neye İyi Gelir?

Karalahananın faydalarından yukarıda bahsetmiştik. Burada ise genel olarak karalahananın nelere iyi geldiğinden bahsedeceğiz.

Öncelikle karalahana uzmanlar tarafından önerilen önemli sebzelerden birisidir. Bu nedenle tüketilmesi gereklidir. Düzenli tüketildiği durumlarda ise şunlara iyi gelmektedir:

Diş, kemik ve cilt dokularının sağlamlığını arttırarak bu bağlamda oluşan rahatsızlıkları engellemektedir.

Kansızlık çeken insanlar için kan yapıcı özelliği bulunmaktadır.

İçerdiği vitaminler sayesinde vücuttaki zehirli maddelerin uzaklaştırılmasını sağlamaktadır.

İdrar söktürücü özelliği sayesinde idrarla ilgili problemleri engellemektedir.

Zengin besin içeriğiyle vücudun direncini arttırır ve bakteri oluşumlu hastalıkların oluşmasını engellemektedir.

Kanserle de savaşmaya yardım eden bir besindir.

Astım, siyatik, romatizma, sarılık ve safra kesesi hastalıklarına iyi gelmektedir.

Karalahana Kansızlığa İyi Gelir Mi?

Karalahananın faydaları arasında kansızlık problemi de bulunmaktadır. Günümüzde pek çok insanda kansızlık gibi olumsuz durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu bağlamda doğal olarak karalahana tüketimi kansızlık sorununu ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır.

Karalana Hangi Vitaminleri İçerir?

Karalahananın içeriğini incelediğimizde, pek çok vitamin karşımıza çıkmaktadır. Bu vitaminler sayesinde birçok hastalık ve olumsuz durumun önüne geçilmiş olunur.

İçerdiği vitaminler; A, B, C, E ve K vitaminleridir. Burada da görüldüğü gibi pek çok vitamini bünyesinde barındırmaktadır. Fakat daha çok C ve K vitaminleri açısından zengin bir besindir.

Karalahana Zararları Nelerdir?

Karalahananın birçok faydası bulunmasına rağmen aşırı tüketimi sonucunda bazı rahatsızlıklar da ortaya çıkabilmektedir. Bu açıdan baktığımızda aşırı tüketimi; su kaybına, yoğun gaz ve şişkinliğe, idrar yollarında tahrişe neden olmaktadır. Bunlara ek olarak ishal sorunu yaşayan kişilerin karalahana suyu içmemesi önerilmektedir.

Karalahana Nasıl Tüketilmeli?

Karalahananın pek çok kullanım şekli bulunmaktadır. Bu bağlamda hem çiğ hem de pişmiş olarak kullanımı bulunmaktadır. Çiğ olarak karalahana suyu yaparak veya salatalarda kullanarak tüketebilirsiniz.

Bunun yanında pişirerek ise; haşlama, kavurma ve buharda pişirme yöntemleri uygulayabilirsiniz. Bu yöntemlerle; sarma, çorba ve börek yaparak tüketebilirsiniz.