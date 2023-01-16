İnsan vücudunun da kendi kendine üretebildiği bir bileşen olan alfa lipoik asit gerekli durumlarda dışarıdan ek takviye olarak da alınabilmektedir. Hem yağda hem de suda çözünebilen bir gıda olan ALA vitamine benzeyen bir madde olup pek çok rahatsızlığa da iyi gelmektedir. İşte, alfa lipoik asidin faydaları…

ALFA LİPOİK ASİT FAYDALARI NELERDİR?

Kan şekerini düzenler.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Yaşlanmayı önler.

Sinirlere bağlı hasarı giderir.

Yüksek oranda antioksidana sahiptir.

Metabolizmayı hızlandırır.

Kansere karşı bağışıklık gösterme oranını artırır.

Karaciğer hastalıklarını giderir.

ALFA LİPOİK ASİT NEDİR?

Alfa lipoik asit vücut tarafından doğal olarak üretilen ve antioksidan olan bir bileşkedir. Alfa lipoik asit et, ıspanak, brokoli, domates, bezelye, Brüksel lahanası ve pirinç kepeğinin içerisinde bulunur. Alfa lipoik asitin bilinen diğer isimleri ise ALA Tioktik asit Lipoat Tioktan'dır.

ALFA LİPOİK ASİT NE İŞE YARAR?

İltihaplanmayı önler.

Cilt hücrelerinde enerji üretimine destek olur.

C ve E vitaminleri içerir.

Hücrelerin yaşama süresini uzatır.

ALFA LİPOİK ASİT MİDEYE ZARAR VERİR Mİ?

Alfa lipoik asit ilk kullanılmaya başlandığında midede rahatsızlıklara sebebiyet verebilmektedir. Ancak uzun süre kullanımı devam ettikten sonra mide rahatsızlığının ortadan kalktığı belirtilmektedir.

Alfa lipoik tavsiyesini yiyeceklerle beraber almak mide rahatsızlığının azalmasına ya da oluşmamasına yardımcı olabilir.

ALFA LİPOİK ASİDİ KİMLER KULLANAMAZ?

Alfa lipoik asit kan şekeri seviyesini düşürebilir. Bu yüzden Şeker hastalarının temkinli kullanması önemlidir. Antioksidan seviyesi çok yüksek olduğundan dolayı kanser hastalığı olanların çok sık kullanmaması tavsiye edilmektedir.

ALFA LİPOİK ASİT GÜNDE NE KADAR KULLANILMALI?

Alfa lipoik asidinin günlük olarak 100 ila 200 mg arasında kullanımı tavsiye edilmektedir. Yıllık olarak 2 ya da 3 kez kür şeklinde kullanımı uygun görülmektedir.