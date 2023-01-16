İnsan vücudunun da kendi kendine üretebildiği bir bileşen olan alfa lipoik asit gerekli durumlarda dışarıdan ek takviye olarak da alınabilmektedir. Hem yağda hem de suda çözünebilen bir gıda olan ALA vitamine benzeyen bir madde olup pek çok rahatsızlığa da iyi gelmektedir. İşte, alfa lipoik asidin faydaları…
Alfa lipoik asit vücut tarafından doğal olarak üretilen ve antioksidan olan bir bileşkedir. Alfa lipoik asit et, ıspanak, brokoli, domates, bezelye, Brüksel lahanası ve pirinç kepeğinin içerisinde bulunur. Alfa lipoik asitin bilinen diğer isimleri ise ALA Tioktik asit Lipoat Tioktan'dır.
Alfa lipoik asit ilk kullanılmaya başlandığında midede rahatsızlıklara sebebiyet verebilmektedir. Ancak uzun süre kullanımı devam ettikten sonra mide rahatsızlığının ortadan kalktığı belirtilmektedir.
Alfa lipoik tavsiyesini yiyeceklerle beraber almak mide rahatsızlığının azalmasına ya da oluşmamasına yardımcı olabilir.
Alfa lipoik asit kan şekeri seviyesini düşürebilir. Bu yüzden Şeker hastalarının temkinli kullanması önemlidir. Antioksidan seviyesi çok yüksek olduğundan dolayı kanser hastalığı olanların çok sık kullanmaması tavsiye edilmektedir.
Alfa lipoik asidinin günlük olarak 100 ila 200 mg arasında kullanımı tavsiye edilmektedir. Yıllık olarak 2 ya da 3 kez kür şeklinde kullanımı uygun görülmektedir.