En çok yetiştiği yer Hindistan coğrafyası olan çakşır otu, ülkemizde de Doğu Anadolu'dan Akdeniz'de kadar olan coğrafyada yaygın olarak bulunmaktadır. Özellikle kas ve eklem ağrılarını gidermekteki mucizevi etkileriyle bilinir. İçeriğinde yüksek oranda nişasta, reçine, alkaloit, saponin ve tanen barındırır. Bu uçucu yağlar sebebiyle hoş bir kokusu yoktur. Fakat her ne kadar rahatsız edici bir kokusu olsa da pek çok faydası vardır. İşte çakır otunun insan sağlığına faydaları… Çakşır otu ne için kullanılır, faydaları nelerdir?

ÇAKŞIR OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Çakşır otu, doğal bir afrodizyak olarak bilinir. Aşırıya kaçmadan tüketildiği takdirde cinsel isteği artırır.

Erkeklerde sperm sayısını ve kalitesini artırır.

Kas ağrılarını yok eder, kramp ve benzeri kas problemlerini önler. Bununla birlikte kemik yapısının kuvvetlenmesini sağlar.

İdrar yollarını temizleyerek burada meydana gelmesi muhtemel enfeksiyonları önler.

Vücudu toksiklerden arındırır.

Erkek üreme sistemi hastalıklarının tedavisine yardımcı olur.

Sinir sisteminin işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini mümkün kılar.

Soğuk algınlığı başta olmak üzere kış mevsiminde mikroorganizmaların aktif bir hale gelmesiyle ortaya çıkan hastalıklara karşı vücudu korur.

Vücuda sağladığı enerji sayesinde zindelik verir.

Hücrelerin kendilerini yenileme sürecini hızlandırır.

İştah açıcı bir etkiye sahiptir. Bu sebeple kilo almak isteyip alamayanlara tüketmeleri önerilir.

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ÇAKŞIR OTU NASIL KULLANILIR?

Çakşır otu hemen her aktarda bulunur. Çoğu aktarda kökü satılan çakşır otunu çay, macun, toz ya da yağ formunda satın alarak da kullanabilirsiniz.

Toz ya da kök olarak satın aldığınız çakşır otunu çay şeklinde tüketebilirsiniz. Bunun için bir tatlı kaşığı kadar çakşır otunu suyun içerisinde 10 dakika demleyin. Daha sonra süzerek içebilirsiniz. Bu çayı günde 1 bardak içmeniz yeterlidir. Doğrudan macun şeklinde satılan çakşır otunu bu şekilde satın alıp tüketerek bitkinin afrodizyak etkilerinden faydalanabilirsiniz. Bununla birlikte 1 çay kaşığı çakşır otunuz bal ya da pekmezle karıştırıp da macun elde edebilirsiniz. Bu karışımı günde 2 seferden fazla tüketmemeniz önerilir. Çakşır otu harici kullanımda cilt üzerinde bulunan sivilce ve akne izlerinin yok edilmesini sağlar. Bunun için 1 çay kaşığı çakşır otu yağını yarısı kadar zeytinyağı ile karıştırın. Daha sonra problemli bölgeye bir pamuk yardımıyla uygulama yapabilirsiniz.

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ÇAKŞIR OTUNUN ZARARLARI NELERDİR?

Çakşır otu uzun süreli ve aşırı kullanımda birtakım olumsuz etkilere sebep olabilir. Özellikle ruh halinde olumsuz etkiler gözlemlenmesi mümkündür. Bu sebeple ölçülü bir şekilde, doktor bilgisiyle tüketilmesinde fayda vardır. Özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanların çakşır otu kullanmadan önce mutlaka doktoruna danışması gerekir.

Kronik rahatsızlıkları olanların yanı sıra hamile kadınların da çakşır otu kullanmadan önce doktorlara danışması gerekir. Çakşır otuna karşı alerjisi olan bir kadının vücudunun göstereceği reaksiyon istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

ÇAKŞIR OTU BİTKİSİNİN TÜRLERİ NELERDİR?

Çakşır otunun türleri şu şekildedir:

Kerkul: Sarı renktedir ve tohumları küçüktür. Yapraklarından bile sarı sıvı gelir. Otlak bölgelerinde kuzuların severek tükettiği bir çakşır otu türüdür. Helizdağlı: Tohumları çok büyüktür. Yapraklarından beyaz renkte süt kıvamında bir sıvı akar. Ayaklarda meydana gelen yaraları temizlemek için kullanılır.