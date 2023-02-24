Yasemin çiçeği tropikal bölgelerde yetişmesine rağmen oldukça zarif ve narin bir çiçektir. Eski zamanlarda antioksidan özelliğe sahip olduğu keşfedilen yasemin çiçeği çayı antidepresan olarak kullanılmaktaydı. Çok eski zamanlardan beri faydaları bilinen yasemin çayı insan vücudu için birçok yararlı etkilere sahiptir. Yazımızın devamında yasemin çayı neye iyi gelir? Sorusunun cevaplarını bulacağız.

YASEMİN ÇAYI NE İŞE YARAR?

Yasemin çayı neredeyse her derde deva özelliklere sahiptir. Yasemin çayı hakkında yapılan bilimsel araştırmalara göre kötü kolesterole iyi geldiği gibi tüm kanser türlerine karşı koruyucu olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca beyin hastalıkları, damar tıkanıklıkları, kalp rahatsızlıkları diyabet gibi hastalıklara karşı koruyucudur.

Yasemin çayı antioksidan olmasıyla ve kafein içermesiyle metabolizma hızlandırıcı etkiye sahiptir. Böylece kilo vermeye yardımcı olur. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için etkin bir rol oynayan yasemin çayı grip, nezle, soğuk algınlığı, bahar alerjisi gibi mevsimsel hastalıkların yaşanmasını engeller. Yasemin çayı içeriğinde bulunan kafein ile uyku probleminin önüne geçerek dikkat ve algıyı açar. Böylelikle konsantrasyon konusunda sıkıntı çeken kişilere yasemin çayı tüketmesi tavsiye edilir.

Cilt ve saça olumlu etkiler sağlayan yasemin çayı, düzenli olarak tüketildiğinde cildin parlamasına, kırışıklıkların azalmasına, ciltteki sivilce problemlerinin azalmasına yardımcı olur. Saç dökülmesine karşı önemli etkiye sahip olan yasemin çayı saç köklerinin güçlenmesi için ön ayak olur. Kan dolaşımını düzenleyen yasemin çayı tüketildiği andan itibaren stres hormonlarının yok olmasını sağlayarak sakin ve huzurlu bir yaşamın anahtarı oluyor.

YASEMİN ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Yasemin çiçeği son derece nazik bir bitkidir. Bu nedenle çayını hazırlarken bile nazik davranmak önemlidir. Bir bardak kaynatılmış su içerisine bir çay kaşığı kadar eklenen kurutulmuş yasemin çiçeği beş dakika demlenmeye bırakılır.

Demlenen yasemin çayının ılık olarak tüketilmesi gerekir. Yasemin çayının kaynatılarak yapılamamasının sebebi ise, yaseminin narin bir bitki olmasıyla kaynatıldığı zaman fazla ısıya maruz kalması yapraklarının ölmesine böylece içeriğinde bulunan yararlı elementlerini suyun içerisine bırakamamasına neden olur. Bu nedenle kaynatılmış suyun içerisinde bekletilerek yapılan yasemin çayı vücut için gerekli tüm vitamin ve yararlı elementleri içine salar ve bu şekilde içildiği zaman yasemin çayının yararlı etkilerinden tam olarak faydalanabiliriz.

Ayrıca yasemin çayını tükettiğiniz diğer bitki çaylarıyla karıştırarak içebilir, hoş kokusu ve tadıyla diğer çaylarınıza lezzet katmak için kullanabilirsiniz.

YASEMİN ÇAYI NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Yasemin çayı içerisinde kafein barındırdığı için akşam ve uyku saatlerinde tüketilmesi önerilmiyor. Günde bir bardağı geçmeyecek şekilde ve öğlen, öğleden sonra saatlerinde tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilen tüketim zamanlarıdır. Yasemin çayı gece içildiğinde uyku problemleri yaratabiliyor.

Yatmadan önce içilen yasemin çayı uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Ayrıca önerilen günlük tüketim miktarından fazla içildiği zaman vücuda çok fazla kafein yüklenmiş olur. Böylece stres hormonları da eş zamanlı olarak artabilir. Ayrıca yasemin çayını hamile ve emziren kadınların kullanması önerilmemektedir. Eğer kronik rahatsızlıklarınız, önemli hastalıklarınız varsa ya da ilaç kullanıyorsanız yasemin çayını tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışmalı ve doktor tavsiyesiyle kullanmalısınız.