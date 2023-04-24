Göbek yağları diz ağrılarına merhem oldu

Dizde kireçlenme 70 yaş üstü 2 kişiden birinde, 60 yaş üstü de 3 kişiden birinde görülüyor. İstanbul Cerrahi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Serdar Karaman, diz kireçlenmesinin kadınlarda çok daha fazla görüldüğünü de belirterek "Bunun sebebi hormonel faktörler. Yaşın ilerlemesiyle eklem aralığı daralıyor. Üretilen sıvının miktarı düşüyor. Yaşlı hastalarda daha çok görüyoruz" dedi.Op. Dr. Karaman, bu hastalığa erken yaşlarda da çok fazla rastladıklarını ifade ederek "Bazı hastalıklarda dizde geçirilen yaralanmalardan dolayı dizde kireçlenme erken yaşta da görülüyor. Daha öncesinde kişinin ağır iş hayatı, dizinde yaralanma (çapraz bağı kopması) yaşanmış olabiliyor. Genç yaşta ameliyat olmuyor, 'Yürüyorum, koşuyorum' diyor, menüsküste de yırtığı var, tedavi olmuyor. Böylelikle dizde yıllar içinde kireçlenme oluyor. Her yapının bir önemi var" dedi."Dizde kireçlenme tedavisi olan bir hastalık" diyen Op. Dr. Karaman, şunları söyledi: "Kesin tedavisi ameliyatla çözüm yani protez dediğimiz işlem. Sonuçta bu bir ameliyat. Ancak çok ileri evrede ameliyatı düşünüyoruz. İlerleyen son aşamaya gelmeden önce birçok teknik ve tedavi yöntemi var."Tedavide nasıl ilerlediklerini ise Op. Dr. Karaman şöyle anlattı: "Dizde kireçlenmede son aşama dizin röntgeninden de anlaşılacağı üzere hastanın gece aşırı ağrısının olması, dizini yeterince katlayamaması, dizini bükerken ağrı duyması ve günde en az iki kez ağrı kesici almasıdır. Bu dönem artık ileri derecede bir diz kireçlenmesidir."Op. Dr. Karaman "Ağızdan alınan kıkırdak preparatları ya da Hyalüronik asit içeren enjeksiyonlar öneriyoruz. Bunun yanında son dönemde sıklıkla uygulanan diz içine enjeksiyon uygulamaları, PRP (Platelet Rich Plasma) gibi. Bir de en son dönemde en güncel tedavi olarak da 'Stroma Vasküler Fraksiyon' yani karın yağından dize kök hücre yağ transferi yapıyoruz" dedi.Op. Dr. Karaman, Stromal Vasküler Fraksiyon-SVF yani karın yağından alınan kök hücre yağ transferinin nasıl yapıldığını şöyle anlattı:"Hastanın kendi karnından, göbeğinde bulunan fazlalık yağ dokusundan 60-80 mililitre kadar yani büyük bir enjektörü dolduracak kadar yağ alınıyor. Bu alınan yağın içinde oldukça kök hücre var. Bu kök hücre; dizin içine uygulanarak, hem dizin iyileşmesini, hem ağrının gitmesini hem de mevcut bozulan kireçlenen kıkırdağın yeniden yapılanmasını ve hastalığın daha da ilerlemesini önlüyor. İspatlanmış bir tedavi ve sonuçları da çok iyi."Op. Dr. Karaman, karın yağından alınan kök hücre yağ transferinden sonra hastanın hastanede kalmasına gerek olmadığını belirterek şu bilgileri verdi:"Hastanın, ameliyathanede steril, mikrobun olmadığı bir ortamda karnından yağ alınıyor. Genel anestezi yerine sadece karın bölgesine lokal anestezi yapılıyor. Oradan alınan yağı özel bir cihazla kök hücrelerini ayırıp, fazlalık olan kan hücrelerini uzaklaştırıyoruz. Hastanın iki dizine de uygulayabiliyoruz. Kalça ve omurgaya da uygulanabilir. Ama çalışmalar daha çok şimdilik dize uygulanmasını öneriyor."Tedavi şeklinin yılda bir ya da 9 ayda bir uygulanması şeklinde olduğunu söyleyen Op. Dr. Karaman, "Ağrı kesici kullanımı azalıyor. İşlemden sonra bir hafta spora izin vermiyoruz. Çünkü kök hücrenin toparlanmaya ihtiyacı var. Dizdeki şişlik gidiyor. Hasta ikinci haftanın sonunda daha rahat merdiven çıkıyor, uyuyabiliyor. Daha uzun mesafe yürüyebiliyor. Etkili bir tedavi yöntemi" dedi.Karın yağından alınan kök hücre yağ transferinin, cerrahi risk almak yerine uygulanan bir alternatif tedavi yöntemi olduğunu da belirten Op. Dr. Karaman, tedavi hakkında şunları söyledi: "Bu tedavi 40 yaş üstü yaş grubu için de önerilir. SVF içerisinde bol miktarda kök hücre bulunuyor. İnsan vücudunda birçok yerde kök hücre var. Ama en fazla karın yağları ve kemik iliğinde var. Bazen sporcu hastamız çok zayıf olabiliyor. Karın yağı hiç yok gibi. O zaman hastanın leğen kemiğinden alıyoruz. Onun sadece cihazı değişiyor. Leğen kemiğinden girilip kan alınıyor. Kemik iliğiyle beraber kök hücreler dize enjekte ediliyor."