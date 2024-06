İkramı geri çevirmeyin tadımlık yiyin

Özel günlerin bir araya gelmekteki en keyifli hali, birçok insan için şüphesiz kalabalık sofralarda toplanmak. Fakat bu keyifli toplanmalar ve şenlikli masalar, özellikle bayram gibi özel günlerde pek de masum olmayabiliyor. Hele ki sağlıkları ile ilgili birtakım rahatsızlıkları olan aile büyükleri için... Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, bayramla birlikte özellikle mevsim normallerinin üstündeki sıcaklıklara da dikkat çekerek, şu önerilerde bulundu: "Gerek havaların sıcaklığı gerekse kültürümüzdeki misafir ağırlamaya verilen önem, bizi sindirim sorunlarıyla karşı karşıya getirebilir. İkramı geri çevirmek değil ama ikram edilenin yarısıyla yetinip, tadımlık ölçüde tüketmek, bol su içmek, sabah erken veya akşam güneşin çekildiği saatlerde kısa yürüyüşler yapmak, varsa alınan ilaçları aksatmamak, aşırı tuzdan kaçınmak gibi önlemler bayramı daha keyifli geçirmemizi sağlayacaktır."Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, bayramda kontrolsüz beslenmeden kaçınmak için, şu önerilerde bulundu: "Bu gibi özel günlerde artan şeker ve tatlı tüketimine eklenen dikkatsiz et tüketimi, özellikle böbrek hastalıkları, obezite, şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve kalp-damar hastalığı olan kişilerde farklı problemlere zemin oluşturabiliyor."GÜNE, her zaman olduğu gibi bayramda da kahvaltı ile başlamanın önemli olduğunu vurgulayan Dyt. Aydın "Hamur işleri ve kızartmaların yer aldığı kahvaltılar yerine; peynir çeşitleri, yumurta, zeytin, salatalık, domates gibi sebzeler, yeşillikler ve tam buğday ekmeği sağlıklı bir seçim olacaktır. Metabolizma hızının dengede olması için 2-2,5 litre su tüketin" dedi.Etlerinsindiriminin zor olduğunu ve bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Dyt. Aydın, şu önerilerde bulundu:Kesilen etler hemen tüketilmemeli, biliyoruz ki bazı yörelerde etler kesildiği gibi ocağa konulup sofraya getirilebiliyor.Etlerin sertliğinin gitmesi açısından 24 saat dinlendirilmesi oldukça önemlidir. Aksi durumda sindirimi zor olacağından özellikle mide rahatsızlığı olan kişilerin sıkıntı yaşaması kaçınılmaz olur.Etler pişirilirken yağsız tarafları tercih edilmeli, kızartma ve kavurma yerine haşlama, fırında pişirme veya ızgara tercih edilmelidir.Haşlarken az su kullanılmalı ve suyu dökülmemelidir.Izgara yapılacaksa etin üzerinde kömürleşmiş bir katman oluşturmamak için et ve ateş arasında uygun mesafenin olması da son derece önemlidir.Zoonoz olarak adlandırılan ve hayvanlarda görülen bazı hastalıklar, etler çiğ veya az pişmiş tüketilirse insanlara geçebilir. Bu nedenle etler iyi pişirilerek tüketilmelidir.İlave yağ konulmadan kendi yağında pişirilen etleri sebzelerle pişirmek veya etlerin yanında yeşil salata yemek besin çeşitliliği açısından önemlidir. Etlerde bulunmayan C vitamini bu şekilde vücuda alınabilir.