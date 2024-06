‘Sağlıklı beslenin yasak değil sınır koyun’

Özel İstanbul Şafak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Meltem Çarıkçı, sıcak yaz günlerine denk gelen Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmemiz gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulundu. Dyt. Çarıkçı, "Tüm ailenin bir araya geldiği ve ziyafet sofralarının kurulduğu zamanlardan biri olan Kurban Bayramı'nı sağlıklı bir şekilde geçirmek ise sizin elinizde. Diyetim bozulacak, dengem şaşacak diyenlerden iseniz size önerim diyetinize küçük bir mola verin. Dengeli ve kontrollü bir şekilde beslenin" dedi.Bayramda kavurmanın sofralarda yerini alabileceğini söyleyen Dyt. Çarıkçı, "Fakat kurban etinin kesildikten hemen sonra tüketilmesi doğru değildir. Yeni kesilen et yeterince yumuşak değildir. Bu nedenle hem daha zor pişer hem de sindirim problemlerine sebebiyet verebilir. Bunun önüne geçmek için etin en az 24 saat boyunca bekletilmesi gerekir" dedi. Dyt. Çarıkçı, kurban etinin steril ortamda kesilmesi gerektiğini belirterek, şu uyarılarda bulundu: "Kesilen etlerin yıkanması sakıncalı bir durumdur. Etin ıslak kalması nem oranını artıracağından bakteri üreme hızı artacaktır. Bayramda tüketilen etlerden geriye kalanlar büyük parçalar halinde değil kuşbaşı ve kıyma gibi küçük parçalara ayrılmalı ve tek pişirimlik olacak şekilde poşetlenerek derin dondurucuya yerleştirilmelidir. Eti pişirirken yapılan hatalardan biri de pişen ete kuyruk ya da iç yağ eklemektir. Yemeğe lezzet katmak adına yapılan bu işlem kalp ve damar sağlığını olumsuz etkiler."Sindirimi zor olan etin aşırı miktarda tüketiminin ise mide ağrılarına, kabızlığa ve sindirim problemlerine sebebiyet verebileceğine dikkat çeken Dyt. Çarıkçı, "Bu nedenle etin yanında mutlaka lif içeriği yüksek olan salatalar ve tam tahıllı ekmek tercih edilmeli. Ev yapımı yoğurt, ayran ve kefir gibi besinler de et tüketiminden 2 saat sonra ara öğün olarak tüketilmelidir" dedi.Bayramlarda değişmeyen geleneğin ise tatlı olarak şerbetli ve şeker miktarı yüksek olan baklava ve türevi tatlıların misafirlikte ikram edilmesi olduğunu belirten Dyt. Çarıkçı, şu önerilerde bulundu: "Özellikle baklava ve türevi tatlılar tüketilmek isteniyorsa 2 adetin üstüne çıkılmamasını öneririm. Her gittiğiniz misafirlikte ikram edilen tatlıyı yemeyin. Kendinize yasak değil, sınır koyun. Yaz ayına denk gelen bayramda en sağlıklısı ev yapımı dondurmadır. Üstelik bu tarifi istediğiniz herhangi bir meyveyle gerçekleştirebilirsiniz."Bayram ziyaretlerinin olmazsa olmazının ikram edilen çay ve kahveler olduğunu söyleyen Dyt. Çarıkçı, "Bu durum bayramda aşırı kafein tüketimine sebep olmaktadır. Aşırı kafein tüketimi ise çarpıntı ve ritim bozukluğu gibi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilir. Bu sebeple günde 1 küçük fincan Türk kahvesi ve 2 fincan çay tüketimi yeterli olacaktır" uyarısında bulundu.1 ortaboy dondurulmuş muz, 1 çay bardağı süt, silme olacak şekilde 1 tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi. Önceden dondurduğumuz muzu, süt ve fıstık ezmesini bir güzel rondoda çekiyoruz ve kasemize alıyoruz. Dilerseniz 2 kare bitter çikolotayı benmari usulü eritip karışımın üzerine gezdirebilirsiniz. 10 dakika kadar buzlukta beklettikten sonra dondurmamız hazır.