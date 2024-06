Bayram deyip diyetinizi bozmayın

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Hatike Hançer, bayram sofralarında herkesin ama özellikle kalp hastalarının yediğine içtiğine dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek "Dengeli beslenerek, sağlığınızı koruyun" uyarısında bulundu."Bayramda kalp, şeker ve yüksek tansiyon hastalarının sindirim sistemi problemlerinden kaçınmaları için nelere dikkat etmeleri gerekir?" sorusuna Uzm. Dr. Hançer, şu yanıtı verdi: "Şeker, yüksek tansiyon ve kalp hastalığına sahip hastalar dengesiz ve sağlıksız beslenmeden kaynaklı çok ciddi problemlerle karşılaşabileceklerinden bayramlarda daha dikkatli olmalıdır. Fazla et ve tuz tüketimine bağlı tansiyon yüksekliği, fazla hamur ve tatlı tüketimine bağlı şeker yüksekliği riski bayramlarda artış göstermektedir."Yüksek tansiyon (hipertansiyon), şeker hastalığı, kalp rahatsızlığı olan kişilerin ilaçlarını düzenli kullanmalarını söyleyen Uzm. Dr. Hançer, şöyle dedi: "Bu hastalarımız her zamanki diyetlerine özen göstermeli. Olası bir tansiyon yüksekliği durumunda evdeki müdahaleler ile kontrol altına alamadığı durumlarda mutlaka en yakın hastaneye başvurmalıdır. Şeker hastaları, her zamanki beslenme diyetlerine dikkat etmeli, sık kan şekeri ölçümleri ile durumlarını takip etmelidir. İnsülin tedavisi kullanan kişiler ilaçlarını doğru şartlarda muhafaza ettiğinden emin olmalıdır."Gazlı içecekler ve meyve sularının kan şekerini yükseltmesi, reflüyü arttırması, mide boşalmasını geciktirmesi nedeniyle hazımsızlık ve şişkinliğe neden olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Hançer, şu önerilerde bulundu: "Bayramlarda çay ve kahveyi fazla tüketmememiz de sindirim sistemi açısından daha sağlıklı olacaktır. Ortalama 2-2.5 litre su içmeye özen gösterin. Suyun, öğünler ile değil de öğün aralarında tüketilmesi daha sağlıklı olacaktır. Yemekler ile tüketildiğinde reflüyü arttırma ihtimali çok daha yüksektir. Ayrıca ayran da içilebilir."Uzm. Dr. Hançer, kurban etlerinin nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini şöyle açıkladı: "Kurban etlerini yiyebileceğiniz şekilde porsiyonlara bölüp derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise eti çözdürmek istediğinizde buzdolabında ya da mikrodalgada çözdürülmesidir. Dışarıda direkt çözdürülen etler mikroorganizmaların daha hızlı üremesi riskini artırabilir. Çözdürdüğünüz etin hepsini pişirin ve çözdürülen eti tekrar dondurucuya koymayın."Kırmızı etin geç saatte tüketilmemesini gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Hançer "Akşam yemekleri yerine öğle yemeklerinde kırmızı et yenmesi hem sindirim hem sağlık açısından daha doğru olacaktır. Günde 100-150 gramdan (3-4 köfte) daha fazla et tüketmemeye özen gösterin. Etin yanında glisemik indeksi yüksek (pirinç pilavı, börek, patates) besinler tüketmekten kaçınılmalı, sebze tüketmeye özen gösterilmelidir" diye uyardı.Eti en az 24 saat dinlendirip, yumuşamasını beklemek gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Hançer, "Yeni kesilen et daha sert olur ve bu nedenle sindirimi de daha zordur. Dinlendirilmiş et yavaş ve kısık ateşte kendi suyu ile az yağlı pişirilmelidir" dedi.