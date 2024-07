Karpuz ye kilo ver kanserden korun

Yaz aylarında en sık tüketilen meyvelerden biri olan karpuzun faydaları saymakla bitmiyor. Antioksidan deposu kapuzu düzenli olarak tüketmek kan basıncını düzenliyor, lifli yapısı ile sindirim sistemini destekliyor. İçeriğindeki aminoasitler sayesinde vücuttaki iltihabın atılmasına katkıda bulunan karpuzun çekirdekleri de kolesterolü düşürmeye yardımcı oluyor. Uzman Diyetisyen Betül Merd, karpuzun binbir derde deva faydalarını anlattı. İşte karpuzun 8 önemli faydası:Günlük vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanmasında etkilidir. Bir porsiyon karpuz günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılamaktadır. Potasyum, A ve B6 vitaminleri ile diğer vitamin ve mineralleri de içermektedir. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve vücudun demiri emmesine yardımcı olmaktadır. A vitamini ise cilt ve göz sağlığı için önemlidir. Karpuz ayrıca kan basıncını düşürmekte ve potasyum açısından zengin olduğu için sinir sistemini desteklemektedir. Ayrıca proteinleri parçalamaya yardımcı olan ve bağışıklık sistemi ile sinir sisteminin işlevlerini güçlendiren B6 vitamini açısından da zengindir.Antioksidan özelliği olan karpuzda likopen yüksek miktardadır. Likopen, karpuzda ve diğer meyve ve sebzelerde bulunan antioksidan özelliğe sahip doğal bir bileşiktir. Likopen aynı zamanda karpuza kırmızı rengini vermektedir. Yapılan araştırmalarda likopenin kanser ve kalp hastalığı riskini azalttığı belirlenmiştir. Hücre hasarından koruyan likopen, düzenli olarak tüketildiğinde kan basıncını düşürücü etkisi olduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalar karpuz özütünün uzun vadede kan basıncını düşürebileceğini göstermektedir. Karpuzdaki antioksidanlardan ikisi olan L-sitrülin ve L-argininin atardamarların işlevini iyileştirebileceği vurgulanmaktadır.Karpuz vücudunuzun su ihtiyacını da karşılamaktadır. Karpuzun yüzde 90'dan fazlası sudan oluşmaktadır. İnsan vücudu su ihtiyacını yüzde 80'ini içtiklerinden, yüzde 20'sini ise yediklerinden karşılamaktadır. Yaz aylarında yeterince su içilmediğinde bazı sorunların ortaya çıkması muhtemeldir. Yetişkinler çoğu zaman su içmeyi unutmaktadır. Sıcaklığın yükseldiği yaz aylarında terleme nedeniyle sıvı kaybı önemli bir sorundur.Yüksek su ve az miktarda lif içeriği nedeniyle karpuz sindirim sistemini desteklemektedir. Özellikle su içeriği nedeniyle iyi bir idrar söktürücüdür.Diyet bozan şekerli gıdalar yerine karpuzu tercih etmek tatlı krizine iyi gelmektedir. Yapılan araştırmalarda uzun süre tokluk hissi veren karpuzun aşırı kilolu veya obez olduğu bilinen kişilerin yağlı gıdalar yerine karpuz yiyerek daha fazla tokluk hissi yaşadığı belirlenmiştir. Tatlı krizini karpuzla geçiştirenlerin, kan basıncında ve bel çevresinde azalma tespit edilmiştir.Karpuzda bulunan antioksidanların, likopenin ve C vitamininin belirli bir kombinasyonu zamanla vücutta iltihabı ve oksidatif hasarını azaltmaktadır.Işıltılı bir görünüm için etkilidir. Karpuzdaki su, A, B6 ve C vitaminleri cildinizin yumuşak, pürüzsüz ve esnek kalmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle C vitamini, cildin elastikiyetini ve cilde kan akışını artıran kolajen üretimini artırmaktadır. A vitamini ise cilt hücrelerinin onarılmasını sağlayarak, cildin kurumasını önlemektedir. B6 vitamini de cilt çatlaklarını yok edebilmektedir.Karpuz çekirdekleri besleyici olduğu kadar kolesterolü de düşürür. Çiğ ya da kurutulmuş olarak tüketilebilen karpuz çekirdekleri magnezyum açısından zengindir. Magnezyum protein sentezi ve kan basıncı düzenlemesinde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca depresyon riskini azaltabilen folat içeren çekirdekler, felce karşı koruma sağlayan ve kandaki kötü kolesterol seviyelerini düşüren tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitlerinin iyi bir kaynağıdır.UZM.Dyt. Merd, yaz sıcaklarında içinizi ferahlatacak, sadece 3 malzemeden oluşan ve 50 kalori değerinde pratik bir tatlı tarifi verdi:2 dilim dondurulmuş karpuzYarım misket limonu1 tatlı kaşığı bal1 yaprak taze naneYAPILIŞI: Hilal şeklinde kesilmiş karpuzdan 2 üçgen dilimi dondurun. Dondurulmuş karpuzu rendeleyin. Üzerine misket limonun suyunu sıkın. Bal ekleyin ve karıştırın. En son nane ile son dokunuşu yapın.