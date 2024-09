‘Yüzücü kulağı’ enfeksiyonu

Genellikle havuz ve denizin daha yoğun kullanılmasına bağlı olarak dış kulak yolu enfeksiyonları yaz döneminde artış gösterse de aslında her dönemde ortaya çıkabilecek bir hastalık. Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Meltem Bozacı Kılıçoğlu, özellikle bağışıklığı düşük olan kişilerde dış kulak yolu enfeksiyonunun kulak kemiğine, çevre yumuşak dokulara ve boyuna yayılıp daha yaygın enfeksiyon oluşumuna neden olabileceğine dikkat çekti. Op. Dr. Kılıçoğlu "Özellikle riskli grupta yer alan ve daha önce bu enfeksiyonu geçiren kişiler gerekli önlemleri almalı" dedi.Op. Dr. Kılıçoğlu, bu sorunun her yaşta ortaya çıkabildiğini hatırlatarak, şu bilgileri verdi: "Dış kulak yolu iltihabı, kulak kanalında genellikle bakterilerin neden olduğu akut bir enfeksiyondur. Dış kulak yolundaki cildin ödemlenip, hasta kulakta kaşıntı, ağrı ve dolgunluk şikayetiyle gelebilir. Genellikle bakterilerden 'Pseudomonas aeruginosa' ya bağlı olarak dış kulak yolu enfeksiyonu görülebilir."Dış kulak yolu enfeksiyonlarının sadece yaz aylarında ortaya çıktığına dair yaygın ve yanlış bir bilgi olduğunu da söyleyen Op. Dr. Kılıçoğlu, "Hasta, deniz veya havuza girdiğinde bu bakteriyel veya mantar etkeniyle karşılaşabilir.Ve hastada şikayetler görülmeye başlar. Su Sporları ve yüzme sonrasında dış kulak yolu normalden daha nemli olacağı için enfeksiyon gelişimine zemin hazırlar. Bu nedenle yoğunluk yaz dönemi olmakla birlikte enfeksiyonun her mevsim yaşanabileceği unutulmamalıdır" dedi.Sıklıkla yüzücü kulağı olarak bilinse de dış kulak kanalında salgı yapan bezlerin koruyucu yağ tabakasının ortadan kalkmasının da önemli sebeplerden biri olduğunu söyleyen Op. Dr. Kılıçoğlu, "Yüksek nemli ve sıcak ortamlarda dış kulak yolu cildi ve kulak salgısının koruyucu bariyer özelliği ortadan kalktığı için risk artıyor. Sıklıkla kaşıntı ile başlıyor. Rahatlama amacıyla kulak içine sokulan kulak çubuğu veya tırnak ile kaşıma, ciltte zedelenme meydana getiriyor. Böylece ciltte bakterilerin üremesi için daha rahat bir ortam oluşur" dedi.OP. Dr. Kılıçoğlu, dış kulak yolu enfeksiyonlarının neden bu denli önemli olduğunu şöyle açıkladı: "Enfeksiyonun devam etmesi ve ilerlemesi kulakta yoğun ağrıya neden olabilir. Bu ağrı, özellikle çiğneme ya da başı hareket ettirme sırasında artar. Beraberinde şişlik ya da tıkanma gibi durumlar yaşanırsa hastada geçici işitme kaybı ya da daha ciddi kulak sorunlarına bile neden olabilir. Sorunun bir diğer önemli yanı da tekrar edebilir olması. Özellikle enfeksiyon için risk faktörleri olan nem ve suya maruziyet devam ediyorsa ya da hijyen koşulları sağlanamıyorsa tekrar etme riski var. Bu nedenle zamanında takip ve tedavi önemlidir."OP. Dr. Kılıçoğlu, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde enfeksiyon riskinin daha fazla olduğunu söyleyerek, "Özellikle şeker hastalığı olanlar, kemoterapi veya radyoterapi alanlar, HIV pozitif hastalarda inatçı bir dış kulak yolu enfeksiyon öyküsü varsa mutlaka bir KBB uzmanına muayene olmalıdır" dedi.OP. Dr. Kılıçoğlu, enfeksiyondan korunmak için alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraları: "Yüzme sırasında kulağa su kaçmasını engellemek için vazelinli pamuk kullanılmalı. Özellikle yüzülen havuz veya deniz suyunun temiz olmasına dikkat edilmeli. Kulak ıslandıktan sonra yumuşak pamuk veya havluyla hafifçe kurulanmalı. Kulağı kaşımamalı veya başka yabancı cisimler kulağa sokulmamalı."DIŞ kulak yolu enfeksiyonunda tedavinin 4 temel prensibi olduğunu da belirten Op. Dr. Kılıçoğlu, "Sık ve titiz temizleme, uygun antibiyotik başlanması, enflamasyon ve ağrının tedavisi, gelecekteki enfeksiyonların gelişimini önlemek için verilecek tavsiyelerdir. Mutlaka bir KBB hekimi görüp tedaviye başlamalıdır. Her hastanın enfeksiyon aşamasında evresi farklı olduğu için tedavisi de buna göre şekillenir" dedi.