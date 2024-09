Ayak sağlığı için altın kurallar

Bizi ömür boyu taşıyan ayaklarımıza her yaşta, her zaman iyi bakmamız gerekiyor. Ayağımızda oluşan ufak bir sorun, basit görünen bir adımı atmamıza bile engel olabilir. Rahat ve acı çekmeden yürümek, hareketimizin kısıtlanmaması aslında büyük bir özgürlük. Bu nedenle ayak sağlığımız çok önemli. Podolog İrem Bektaş ile ayak sağlığı ve hastalıklarını konuştum...Bektaş'a "Size başvuran hastalarınızda ne tür şikayetler ve sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz?" diye sordum. Bektaş "Yanlış ayakkabı kullanımı sonucunda en sık nasır ve kemik çıkıntıları ile karşılaşıyorum. Tırnak altı boşalmaları ve batık tırnak problemleri de çok fazla. Yaşlı hastalarımın çoğunun ortak sorunu gençken giydikleri dar, sert, topuklu, sivri burunlu ayakkabılar nedeniyle oluşan kemik deformiteleri ve ardından oluşan nasır şikayetleri. Kemik yapısını değiştiremesek de, nasırları temizleyip ardından baskı koruyucular ile tekrar nasır oluşumunun önüne geçebiliyoruz. Bu nasırlar tabanda ise tabanlık öneriyoruz" diye cevap verdi.Genç hastalarda hangi şikayetlerle karşılaştığını ise Bektaş, şöyle anlattı: "En çok tercih ettikleri ayakkabılar; malzemesi kumaş olan, tabanı düz, ayak arkını desteklemeyen, ayağı ve bileği kavramayan, burnu dar, parmakları sıkıştıran ama her kıyafete uyan modeller. Bu ayakkabılar tırnaklara yaptıkları baskı sonucunda batık problemine neden olurlar. Doğru tedavinin ilk basmağı kesinlikle ayakkabı değişimidir."Bektaş, ülkemizde ayak problemlerinin görülme yaşı ve sıklığıyla ilgili de şu bilgileri verdi: "Sıklık konusunda elimizde kesin bir veri olmamakla beraber 10 kişinin 8'inde ayak problemi var diyebiliriz. Yaş aldıkça ayaklardaki sorunların artması nedeniyle en çok yaşlı bireylerde bu problemler çok görülüyor."Bektaş, ayak sağlığı için şu önerilerde bulundu:Ayak egzersizi yapmalısınız. Bu ayakların güçlenmesini sağlar, esnekliği arttırır, ayak ağrılarını azaltır, duruş bozukluklarının düzelmesine yardımcı olur, kan dolaşımını hızlandırır.Podologlara giderek ayak bakımınızı yaptırabilir ya da evde ayak tırnaklarınızı düz kesip köşe kısımlarını törpüleyebilir, ayaklarınızı nemlendirebilirsiniz.Çoraplarınızı pamuklu, bambu ya da gümüş içerikli seçebilirsiniz. Ayakların hava almasını sağlar. Ter, koku ve mantar oluşumunun önüne geçer. Bilek kısımlarının dikişli olmamasına, ayağı sıkmayıp kan dolaşımını etkilemesine dikkat edilmelidir.Diyabet, varis gibi sağlık sorunu olan kişiler, kan dolaşımını düzenleyen çoraplar tercih etmelidir.İŞ insanlarının nasıl ayakkabı seçmesi gerektiğini ise Bektaş, şöyle anlattı: "Ayakta çok kalarak çalışan kişi için ayakkabı ucunun geniş, tabanının da destekleyici olması gerekir ki tabanda oluşabilecek ağrıların, parmak ve tırnaklarda oluşabilecek sorunların önüne geçilsin. İş ne olursa olsun öncelik her zaman ayağın rahat etmesi, ayağa ve ayağın basışına uygun ayakkabının seçilmesidir. Topuk boyunun 2-3 cm olması. Tabanın düz olmayıp, ayak arkını (kemer kısmı) destekleyici olmasına dikkat edilmelidir. Ayakkabı boyu nasıl ki önemliyse, en olarak tarak kısmının genişliğine de dikkat edilmesi gerekmektedir. Nefes alabilen, üst kısmı yumuşak ya da deri malzemesi olan ayakkabılar tercih edilmelidir. İş hayatında hem şık hem de konforlu ayakkabılar tercih edilebilir. Kadınlar; kare veya yuvarlak burunlu, en fazla 5 cm topuğu olan ayakkabılar giyebilir. Erkekler ise; burnu sivri olmayan, daha yuvarlak, 2-3 cm topuğu olup ağır olmayan, ayağı yormayan ayakkabılar tercih edebilirler."AYAKKABI satın alırken dikkat edilmesi gereken kurallar da var. Bektaş, bu kuralları şöyle anlattı: "Gün sonunda ayakkabı denenerek alınmalıdır. Ayakkabının ucu ile uzun parmak arasında 1 cm boşluk olmalıdır. Parmaklar, ayakkabı içinde rahatça hareket etmelidir. 'Giyildikçe açılır, esner, genişler' gibi düşüncelerle ayakkabı almayın. 'Pahalı olan, marka olan ayakkabı; doğru, rahat ayakkabı' demek değildir. Modaya uyuyor ve şık düşüncesiyle ayakları sıkan ayakkabılar tercih etmek yerine konforun ve klasik modelin bir arada olduğu sağlıklı ayakkabılar tercih edilmelidir."DOĞRU ayakkabı seçmenin ayak sağlığını korumak ve oluşabilecek sorunların da önüne geçmek için çok önemli olduğunu söyleyen Bektaş, "Birçok sorunun oluşum nedeni yanlış ayakkabı kaynaklıdır. Ayağımız dışında ayak bileği, diz, bel, omurga, boyun ve başımıza kadar duruşumuz bizi etkilemektedir. Ayakkabı tüm postürümüzü etkiler. Dikkat edilmezse eğer nasır, parmaklarda şekil bozuklukları, kemik çıkıntıları, topuk dikeni, tırnak batması, tırnaklarda kırılmalar, tırnak altı boşalmaları, tırnakta ya da ayakta mantar, duruş bozuklukları, diz, bel, boyun ağrıları görülebilir" dedi.