Pandemi ergenlerin beyinlerinde iz bıraktı

Kovid-19 pandemisi tüm dünyada birçok insanın yaşamını derinden etkiledi. Ancak bu süreç, özellikle ergenlik çağındaki gençlerin, beyin gelişimi üzerinde kalıcı izler bırakmış olabilir. Washington Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği çalışmaya göre pandeminin getirdiği sosyal izolasyon ve belirsizliğin, genç beyinlerde yapısal ve işlevsel değişikliklere yol açtığı yönünde. Bu etkinin, özellikle kızlarda belirgin olduğu ve beyin olgunlaşmasının normalden hızlı gerçekleştiği belirtiliyor.Araştırmayı değerlendiren Medipol Acıbadem Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Buse Çağla Arı, şöyle dedi: "Washington Üniversitesi'nden Dr. Neva Corrigan ve ekibinin Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlanan çalışmasına göre, hızlanan bu olgunlaşma nöropsikiyatrik ve davranışsal bozukluk riskini artırabilir. Çalışmada, kızlarda beyin olgunlaşma sürecinin ortalama 4.2 yıl, erkeklerde ise 1.4 yıl hızlandığı belirtiliyor. Pandemi döneminde ergenlik çağındaki gençlerin zihinsel sağlıklarının izlenmesi ve desteklenmesi önemli."Hızlı olgunlaşmanın nöropsikiyatrik sorunlara yol açabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Arı, "Ergenlik döneminde beyin gelişiminin normalden hızlı ilerlemesi, nöropsikiyatrik ve davranışsal bozuklukların ortaya çıkma riskini artırabilir. Bu bulgular, pandeminin gençlerin zihinsel sağlığı üzerindeki etkilerini anlamak açısından büyük önem taşıyor" dedi.Sosyal izolasyonun etkilerinin cinsiyetlere göre farklılık gösterdiğini belirten Doç. Dr. Arı, "Kızlar, sosyal ilişkiler ve duygusal desteğe daha fazla ihtiyaç duydukları için pandemi sürecinden daha fazla etkilendi. Hızlanmış kortikal incelme, özellikle sosyal biliş ile ilişkili beyin bölgelerinde daha yaygın olarak ortaya çıktı. Bu izolasyonun, kızlar üzerinde daha derin bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.Pandemi sürecinde ergenlik döneminde olan gençlerin izlenmesinin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Arı, "Bu bireyler için uygun destek mekanizmalarının geliştirilmesi, onların uzun vadeli zihinsel sağlığını korumak adına kritik bir öneme sahip. Bu süreçte gençlerin yaşadığı deneyimlerin izlenmesi ve anlaşılarak desteklenmesi, ileride karşılaşabilecekleri sorunları en aza indirebilir" dedi.