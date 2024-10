Gıdalardaki mikro besinler azaldı gebelik oranları düşüyor

Tüp Bebek ve İnfertilite Derneği'nin (TÜBİD) bu yıl üçüncüsünü düzenlediği kongresinde, tüp bebek tedavilerinde en yeni yöntemlerden, beslenmenin ve gıda takviyelerinin üreme sağlığı üzerindeki etkilerine kadar her şey masaya yatırıldı.TÜBİD Saymanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gazi Yıldırım, üreme sağlığındaki vücudun ihtiyaç duyduğu başlıca besin gruplarından biri olan mikro besinlere 'Mikronutrientler' denildiğini belirterek, şu tespitlerde bulundu: "Üreme ile gıda arasında bire bir bağlantı var. Çünkü günümüzde artık normal bir beslenme ile doğru gıdaları almak çok mümkün olmuyor. Şöyle bir örnek vereyim size; bizim bugün ısırdığımız elmanın içindeki magnezyum 1950 yılında benim babamın ısırdığı elmanın içindeki magnezyumdan bin 500 kat daha az. Sodyum o döneme göre eksilerde. Yani 500 kat daha az. Kalsiyum eksilerde.Mineraller eksilerde. Artmış nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan hızlandırılmış tarım, yapay tarım, bir şekilde gıdalar içindeki mikro besinlerin miktarının azalmasına yol açtı. Gerçekten de gözlerinizi kapatıp bir elmayı, bir salatalığı bir biberi ısırdığınızda tadından ne yediğinizi anlayabilmek çoğu zaman mümkün değil. Kokusu bile olmuyor."Gıdalardaki mikro besinlerin azalmasından dolayı özellikle hem sperm hem yumurta kalitesini arttırmak için gıda takviyelerinin kullanımının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Yıldırım, "Omega 3'ten tutun da koenzim Q 10'a, çeşitli proteinlere kadar bu takviyeler hem üremede hem polikistik over gibi bazı hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Mikro besinler, hem gebe kalmayı kolaylaştırıyor hem gebeliğin devamını ve sağlıklı ilerlemesini sağlıyor. Tabii her şey doktor kontrolünde yapılmalı" dedi."Beslenmenin yumurta ve spermin kalitesini iyileştirdiği yönünde çalışmalar var mı?" sorusuna ise Prof. Dr. Yıldırım şu yanıtı verdi: "Çok fazla çalışma var. Gıda takviyelerinin gebe kalmayı artırmadaki oranı yüzde 30 civarında. Özellikle koenzim Q10 denilen bir molekül var. Bu hem yumurtalık hem sperm parametrelerini güçlendiriyor. Gebelik başarılarını artırıyor.""Bebek yapmayı düşünen çiftlere nasıl beslenmeyi önerirsiniz?"sorusuna ise Prof. Dr. Yıldırım, şu önerilerde bulundu:Akdeniz tipi beslenmenin içine kırmızı et eklenilerek yapılan beslenme tarzı üreme için en sağlıklı beslenme tarzı. Akdeniz tibi beslenme de beyaz et, balık ve tavuk var, ona kırmızı et de ilave etmek lazım.Eğer sağlıklı bir gebelik elde etmek istiyorsak, karbonhidrat oranını öğünlerde yüzde 20'nin altına düşürmek gerekiyor.Obezitenin gebeliğe olumsuz etkisi var.Yaşam tarzı değişikliği şart. Çiftler kiloluysa kilo vermesini istiyoruz. Eksiklik varsa beslenmesine bakarak, takviyeler öneriyoruz.Kadınların 35 yaş sonrası yumurta kalitesi ve rezervlerini korumaları, erkeklerin ise sperm kalitesi için nasıl beslenmesi gerektiğini Prof. Dr. Yıldırım şöyle anlattı: "Kadınların kesinlikle Akdeniz diyeti yapması gerekiyor. Kişi kilolu ise zayıflamalı. Sigarayı bırakmalı. Erkek için ise sperm hareketleri bozulmasın diye ısı kaynaklarından uzaklaşması gerekiyor. Hamam, sauna, sıcak kaplıca gibi ortamlarda bulunmamaları, diz üzerinde bilgisayar koyup çalışmamaları, dar pantolon giymemeleri önemli."MENOPOZ döneminin temel sorununun östrojen seviyesinin düşmesi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yıldırım, "Östrojen oranları düşmeye başladığında, ateş basması, sinirlilik, uyku problemleri, sosyal adaptasyonda azalma görülüyor. Bu süreçte magnezyum, D vitamini, B12 öneriyoruz. Fitoöstrojenleri, menopoz döneminin geçiş döneminde veya ilerleyen dönemde veriyoruz. Adaçayı, karayılan kökü öneriyoruz" dedi.GIDA takviyeleriyle ilgili Prof. Dr. Yıldırım, şu önerilerde bulundu: "HPV'yi önlemek için Reishi mantarı. Kadınlar çok sık sistit (idrar yolu enfeksiyonu) oluyor. Uzun süreli ilaç kullanımı yerine turna yemişi (Cranberry) öneriyoruz" dedi.