Göz rengini kalıcı olarak değiştirmek mümkün

Göz rengini değiştirmek için doktora başvuranların sayısı son yıllarda giderek artıyor. Bilim kurgu filmlerini aratmayan sahneler gibi görünen göz rengini değiştirme operasyonunun en ince ayrıntılarını Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Baha Toygar ile konuştum.Op. Dr. Toygar, göz rengini kalıcı olarak değiştirme işlemine 'Keratopigmentasyon' denildiğini belirterek, "Bunlardan biri de FLAAK Pro tekniğidir. Bu yenilikçi keratopigmentasyon yöntemi sayesinde gözün doğal yapısı korunarak, istenilen renk değişikliği sağlanıyor. Bu teknik, gözün kornea tabakasına pigment ekleyerek, kalıcı bir değişiklik sağlar. Ancak her estetik prosedürde olduğu gibi keratopigmentasyonun da avantajları ve potansiyel riskleri bulunmaktadır" dedi. Göz rengini değiştirme operasyonlarını sanki bilim kurgu filminin sahnelerinden birini anlatır gibi anlatan Op. Dr. Toygar, "Göz rengini değiştirmek için femtosaniye lazer teknolojisini kullanıyoruz.Gözde mikro tüneller oluşturulup biyouyumlu pigmentler enjekte ederek, kalıcı bir renk değişikliği sağlayabiliyoruz. Bu yöntemle, göz yapısını koruyarak, doğal görünümlü bir değişiklik sağlamak mümkün oluyor" diye konuştu. Çoğunlukla kozmetik amaçlı olarak talep edilen göz rengi değiştirme ameliyatı öncesinde, hastaların detaylı bir değerlendirme sürecinden geçmesinin önemini vurgulayan Op. Dr. Toygar, "Bu süreçte ilk adım, kişinin göz sağlığının ve ameliyata uygunluğunun belirlenmesidir. Alanında uzman göz doktoru tarafından yapılan muayene ile göz yapısı ve genel göz sağlığı değerlendirilir. Ardından, ameliyat için uygun olan hastalarla, estetik tercihler üzerinde konuşulur" dedi.Kalıcı göz rengi değiştirme ameliyatlarının mutlaka tam donanımlı ameliyathane koşullarında yapılması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Toygar, şunlara dikkat çekti: "Tüm cerrahi uygulamalarda olduğu gibi, bu uygulamada da enfeksiyon riski bulunmaktadır. Bu işlem, tüm branşlarda uzman kadrosu ve göz hastanesi ruhsatı olan, alt yapı ve yüksek teknolojiye sahip göz hastanelerinde yapılmalıdır. Pigmentlerin yerleşimi sırasında yanlış bir uygulama, görme bozukluklarına veya diğer komplikasyonlara yol açabilir. Bunun yanında, işlem geri döndürülemez olduğu için yeni görünümü sebebiyle oluşabilecek memnuniyetsizlik durumunda başka müdahalelere başvurulması gerekebilir. Bununla birlikte, her ne kadar işlem lokal anestezi altında yapılsa da göz gibi hassas bir organa uygulanan cerrahi müdahale her zaman bazı riskler taşımaktadır."Kalıcı göz rengi değiştirme yönteminin cerrahi bir müdahale olmasına rağmen minimal invaziv yani küçük bir kesiden yapıldığı için hızlı iyileşme sağlayan bir işlem olduğunu da ifade eden Op. Dr. Toygar, "İyileşme süresi diğer göz ameliyatlarına kıyasla çok daha kısadır. Ayrıca göz içerisine müdahale edilmemesi, retina ve göz sinirleri gibi hayati önem taşıyan yapılarla ilgili risklerin düşük olmasını sağlar" dedi.Ameliyat öncesi hastaların detaylı bir göz muayenesinden geçmesinin önemini ısrarla vurgulayan Op. Dr. Toygar, şu detaylara dikkat çekti: "Hasta uygun ise uzman göz doktorunun kararıyla ameliyata hazırlık süreçlerine geçilir. Hastanın genel sağlık durumu ile ilgili ek testler yapılabilir. Ayrıca, göz hijyenine dikkat edilmesi ve cerrahi öncesi doktorun belirttiği talimatlara uyulması önemlidir. Ameliyat genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilir ve ağrısız bir cerrahi müdahaledir. Pigmentlerin kalıcı olması sebebiyle işlem geri döndürülemez; bu nedenle, kişi göz rengi değişikliğini iyice düşünmelidir."Ameliyat öncesi hastaya, farklı göz rengi seçeneklerinin sunularak, tercih edilecek rengin belirlendiğini söyleyen Op. Dr. Toygar, şöyle dedi: "Hastaların seçtikleri rengin gözlerinde nasıl görüneceğini daha iyi anlaması için simülasyon teknolojisi devreye giriyor. Göz rengi değiştirme simülasyonu, kişiye yeni göz renginin yüz hatlarıyla nasıl uyum sağlayacağını görsel olarak, deneyimleme şansı tanıyor. Bu sayede hasta, estetik tercihlerinden emin olabilir ve ameliyat sonrası sürprizlerle karşılaşmaz. Simülasyon sırasında göz renginin ışık, göz yapısı ve çevresel faktörlerle nasıl değişebileceği de detaylı bir şekilde gösterilir. Bu, hastanın en doğru seçimi yapmasına yardımcı olur."GÖZ rengi değiştirmede kullanılan yöntemin kalıcı ve estetik bir çözüm sunan modern bir yöntem olduğun söyleyen Op. Dr. Toygar, şu önemli detaylara dikkat çekti: "Avantajları kadar dikkatle düşünülmesi gereken riskleri de bulunan bu yöntem, estetik cerrahi alanında çığır açan bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Ancak her estetik müdahalede olduğu gibi bu işlemi yaptırmadan önce, kişinin bu değişikliğin hayatındaki etkilerini ve risklerini iyice analiz etmesi gerekmektedir. Göz sağlığı, estetik kaygılardan çok daha önemlidir ve bu nedenle güvenilir uzman göz doktorlarından alınacak tavsiyeler, başarılı bir sonuç için kritik öneme sahiptir."