Beyin sağlığının reçetesi

Beynimizin; beden, zihin ve sosyal yaşamımızı yöneten bir merkez olduğunun altını çizen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlhan Elmacı, sağlıklı bir beyin için yaşam tarzında yapılacak iyileştirmelerin hayati önem taşıdığını belirtiyor.Beynin anatomik yapısının her insanda farklı olduğunu belirten Prof. Dr. Elmacı, "Bu yüzden kişiye özel bir organdır. Parmak izi nasıl kişiye özelse beyin de kişiye özel bir organdır. Günümüzde yapay zekâ ile beynin benzeri yapılmaya çalışılmaktadır. Oysaki beynin benzeri yoktur, her bireyin beyni ayrı bir cevherdir" dedi.Beyin hastalıklarının belli başlı belirtileri arasında en önemlisinin sabah baş ağrısı ile uyanmak olduğunun altını çizen Prof. Dr. Elmacı, "Baş ağrısına ek olarak, bulantı, kusma, görme bozukluğu, çift görme, vücudun bir tarafında güçsüzlük, his kusuru, denge bozukluğu, yutma zorluğu gibi şikâyetler de varsa dikkat edilmelidir" dedi.Prof. Dr. Elmacı, risk faktörlerini ise şöyle sıraladı: "Bunlar; tansiyon, şeker, kolesterol, sigara, stres, kilodur. Bu durumlar, en çok kalp damarlarını ve beyin damarlarını bozuyor. Beyin kanamaları, damar tıkanmaları, Alzheimer, demans ve Parkinson gibi hastalıklar oluşuyor. Bunlar dışında; hava kirliği, gürültülü şehir hayatı, yüksek sese maruz kalma, telefon, bilgisayar ve elektromanyetik alanlar da beyin hastalıklarını oluşturur."İyi uykunun, vücudun genel sağlığı için de kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Elmacı, şu tavsiyelerde bulundu: "İyi uyumayan bir insanın bağışıklığı düşer. Minimum 6-7 saat iyi uyku için idealdir. İyi uyku, beyin sağlığı için büyük önem taşımaktadır. İyi ve sağlıklı uyku alamayan bireyin beyni kendini temizleyemez ve olumsuz etkilerle birlikte beyin için büyük riskler ortaya çıkar. İyi ve derin uyuduğunuzda beyin gereksiz bulduğu bilgileri temizler, gün boyunca biriken toksinleri atar ve yeni bir yer açılır."Prof. Dr. Elmacı, beyin sağlığı için şu önerilerde bulundu:Sosyal ilişkiler kurmak, beyin aktivitesini artırır. Beyin sağlığı için bulmaca çözmek faydalı mı gibi birçok soru ile karşı karşıya kalırız. Faydalıdır, ancak sosyalleşerek çözmek daha faydalı olur. Paylaşımda bulunmak, bir arada olmak, iletişim halinde olmak, sevdiklerinizle vakit geçirmek beyin sağlığı için önemlidir.Beyin sağlığı için özellikle Akdeniz usulü beslenme; sebze, balık ve deniz ürünleri ağırlıklı, kırmızı etin az olduğu, kızartma tarzı yiyeceklerin neredeyse hiç bulunmadığı ve raf ömrü uzun ürünlerin tüketilmediği bir beslenme şekli olarak önerilmektedir.Anadolu usulü sebze ağırlıklı ve protein destekli tencere yemeklerini tercih edin.Evde yapılan yoğurt gibi koruyucu içeriği az, kaliteli süt ürünleri tercih edilmelidir. Süt ürünleri arasında özellikle ayran ve yoğurt ön plandadır.Haftada birkaç kez tüketilecek yumurta da sağlıklı bir beden ve beyin için önemlidir.Yeşil yapraklı sebzeler de oldukça değerlidir. Tere beyin sağlığı için önemlidir.