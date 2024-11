Diş çürüklerini yoğurtla önleyin

Ağız ve diş sağlığına zarar veren yiyecekler olduğu gibi faydalı besinler de var. Bu faydalı besinlerin başında probiyotikler geliyor. Probiyotikler, ağızdaki yararlı bakterilerin sayısını artırıyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının genel sağlık için olduğu kadar diş sağlığı için de önemli olduğunu belirten Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Dr. Baki Meşe, "Ağız ve diş sağlığına zarar veren yiyecekler olduğu gibi faydalı besinler de var. Yapılan araştırmalar gösterdi ki probiyotikler, ağızdaki yararlı bakterilerin sayısını artırıyor. Yoğurt, kefir ve fermente sebzeler gibi probiyotik açısından zengin besinler ağızdaki faydalı bakterilerin sayısını artırarak zararlı bakterilerin çoğalmasını önlüyor" dedi.Diş sağlığı için özellikle D ve C vitaminlerinin de önemli olduğunu vurgulan Uzm. Dr. Meşe, "D vitamini, kalsiyumun dişler ve kemikler için kullanılabilir hale gelmesini sağlar. C vitamini ise diş eti hastalıklarını önleyebilir" dedi.DİŞsağlığını korumak ve güçlendirmek için dengeli bir diyet, düzenli diş bakımı ve zararlı gıdalardan kaçınmanın büyük önem taşıdığına dikkat çeken Uzm. Dr. Meşe, "Sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek genel sağlığımız için önemli olduğu kadar dişlerimizin sağlığı için de önemlidir" dedi. Uzm. Dr. Meşe, diş sağlığına faydalı olan besinleri ve faydalarını şöyle sıraladı:Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri, yüksek miktarda kalsiyum ve fosfor içerir. Aynı zamanda tükürük üretimini artırarak, ağızdaki asitleri nötralize eder. Ayrıca, elma ve havuç gibi lifli sebze ve meyveler, çiğneme sırasında dişleri mekanik olarak temizler ve tükürük üretimini teşvik eder.Diş sağlığı için en önemli vitaminlerden biri de D vitaminidir. Bu vitamin, kalsiyumun dişler ve kemikler için kullanılabilir hale gelmesini sağlar. Güneş ışığı en iyi D vitamini kaynağıdır. Ancak balık, yumurta sarısı gibi besinlerden de alınabilir.C vitamini de diş etlerinin sağlığı için çok önemli. C vitamini diş eti hastalıklarını önleyebilir. Turunçgiller, biber, çilek gibi C vitamini açısından zengin besinler tüketmek diş etlerini güçlendirir. Florür ise diş minesinin güçlenmesine yardımcı olur ve çürük oluşma riskini azaltır.Şekerli ve asidik gıdalar, diş sağlığına ciddi zarar verebilir. Şeker, ağızdaki bakterilerle etkileşime girerek asit üretir. Bu asitler, diş minesini etkiler ve zamanla dişlerde aşınmaya ve çürümeye yol açabilir. Bu tür yiyecek ve içecekleri sınırlı tüketmek ve sonrasında su ile ağzı çalkalamak önemlidir.Su, diş sağlığını korumada kritik bir role sahip . Su içmek, ağızdaki yiyecek parçalarını temizler ve asitleri nötralize eder. Ayrıca, florürlü su içmek, diş minesinin güçlenmesine katkı sağlar. Tükürük üretimini artırarak diş çürüklerine karşı koruyucu bir bariyer oluşturur.