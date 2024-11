Metabolizmanız kışa hazır mı?

Mevsim değişiklikleri, vücudumuzun enerji dengesi ve metabolik faaliyetleri üzerinde önemli etkilere sahip. Kış aylarında düşen sıcaklık ve azalan gün ışığı, metabolizmanın yavaşlamasına ve bağışıklık sistemimizin zayıflamasına neden olabilir. Ancak doğru beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıklarıyla metabolizmanızı kışa hazırlayabilirsiniz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Beste Mum, bu konuda dikkat etmeniz gereken noktalar hakkında bilgi verdi...Kış aylarında hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemini destekleyen vitamin ve mineralleri yeterli miktarda almak önemlidir. C vitamini açısından zengin portakal, mandalina ve kivi gibi meyveler ile çinko içeren kabak çekirdeği ve ceviz, bağışıklık sisteminizi destekler.Protein, kas kütlesini koruyarak metabolizmanın aktif kalmasına yardımcı olur. Yağsız et, tavuk, balık, yumurta ve bitkisel protein kaynaklarını düzenli tüketerek kışın kilo kontrolünü kolaylaştırabilirsiniz.Kış aylarında hareketsizlik nedeniyle sindirim sorunları yaşanabilir. Bu dönemde, tam tahıllar, baklagiller, sebzeler ve meyveler gibi lif açısından zengin besinler sindirim sisteminizi destekleyerek tokluk hissi sağlar, bağırsak hareketlerini artırır. Lifli gıdalar, bağırsak florasının dengelenmesine katkıda bulunarak metabolizmanın aktif kalmasına yardımcı olur.Soğuk havalarda susuzluk hissi azalsa da vücudun suya olan ihtiyacı devam eder. Su, metabolik süreçlerin düzenli çalışmasını sağlar ve enerji harcamasını artırır. Günlük 2-2,5 litre su içmeye özen gösterin.Yeterli ve kaliteli bir uyku sağlıklı yaşam için oldukça önemlidir. Yetersiz uyku, vücut direncini düşürür ve hormon dengesini bozarak iştah kontrolünü zorlaştırabilir. Günde 7-8 saat uyumaya dikkat edin.Ayrıca, farklı renkteki sebze ve meyveler içeriklerindeki antioksidanlarla bağışıklığı güçlendirir. Kırmızı renkteki sebze ve meyveler likopen; sarı-turuncu renkliler karotenoid; mor renkliler antosiyanin; beyaz renkliler ise antoksantin bakımından zengindir. Her renk, vücuda farklı faydalar sağladığı için sofralarda çeşitlilik büyük önem taşır. Beslenme rutininize her gün mevsim meyve ve sebzelerini çeşitli şekilde eklemeyi unutmayın.Soğuk hava egzersiz yapma motivasyonunu düşürebilir. Ancak düzenli fiziksel aktivite, hem metabolizmayı hızlandırır hem de ruh halinizi iyileştirir. Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmaya özen gösterin.Kış aylarında gün ışığının azalmasıyla birlikte motivasyon kaybı yaşanabilir. Bu durum metabolizmayı da olumsuz etkileyebilir. D vitamini desteği almak ve açık havada vakit geçirmek kışın ruh halinizi iyileştirir.