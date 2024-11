Tiroit değil kalsitonin kilo aldırıyor

Uluslararası bir dergi olan 'Endocrinology and Metabolism'de yayınlanan bir araştırma; tiroit ameliyatlarından sonra kilo almaya neyin neden olduğunu ortaya koydu. Araştırmayı değerlendiren Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan, "Tiroit bezi vücudun orkestra şefidir. Tiroit, hormonlarıyla vücudu yönetir. Ama bu araştırmada görüyoruz ki bu şefin bir görevi daha var. O da kalsitonin salgılamak" dedi.Prof. Dr. Ayşan, kalsitonin hormonu hakkında, şunları söyledi: "Kalsitonin, uzun yıllardır sadece kemik sağlığı ile ilgili bir hormon olarak biliniyordu. Ancak yeni araştırmalar, bu hormonun tokluk hissi sağlamada, mide boşalmasını yavaşlatmada ve insülin duyarlılığını artırmada önemli bir rol oynadığı ortaya koydu. Kalsitonin, aslında sadece kemikler için değil, metabolizma için de kritik öneme sahip. Tiroidin tamamının alındığı ameliyatlarda, yalnızca tiroit hormonlarını değil, kalsitonini de kaybediyoruz.Bu da kilo alımına yol açıyor." Prof. Dr. Ayşan, tiroit ameliyatlarında sağlıklı tiroit dokusunu koruyucu cerrahi yöntemlerinin önemine de dikkat çekerek, şunları söyledi: "Tiroit ameliyatlarında, tiroit bezinin tamamının değil sadece hastalıklı kısmın çıkartılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu sayede, kalsitonin hormonu salgılayan hücreler korunabilir ve hastaların ameliyat sonrası kilo alma riski azaltılabilir."Kalsitonin hormonunun dışarıdan ilaç olarak alınmasının şu an için mümkün olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Ayşan, "Geçmişte kalsitonin ilaçları mevcuttu ancak yan etkileri nedeniyle satışı yasaklandı. Bu nedenle tiroit hormonları gibi kalsitonini dışarıdan almak şu an bir seçenek değil. Dolayısıyla, hastaların ameliyat sonrası metabolik dengesini korumanın en etkili yolu, sağlıklı tiroit dokusunu mümkün olduğunca yerinde bırakmak" dedi.İnsan dışındaki tüm memeli canlılarda kalsitonin hormonunun tiroit bezi dışında 'ultimobrankial organ' adı verilen farklı bir organdan salgılandığını belirten Prof. Dr. Ayşan, "Bu organ sadece insanda yok ve ilginç bir şekilde bu organı oluşturan hücreler insanda tiroit bezi içinde yayılmış olarak bulunuyorlar. Yani aslında tiroit bezi bir değil, iki organdan oluşuyor. İşte biz ameliyatla tiroit bezinin tamamını aldığımızda, bu organı da ortadan kaldırmış oluyoruz. Ancak tiroit bezinin bir kısmı bırakıldığında, vücutta yeterli miktarda kalsitonin kalabilir ve bu da kilo alımını önleyebilir" diye konuştu.TIROİT kanseri vakalarında ya da ciddi ve büyük nodüllerin varlığında, tiroit bezinin tamamının alınmasının zorunlu olabileceğini belirten Prof. Dr. Ayşan, şöyle dedi: "Kanser gibi ciddi bir durum söz konusuysa tiroit bezinin tamamının alınması hayati öneme sahip olabilir. Ancak küçük tümörlerde ve daha az riskli vakalarda sadece hastalıklı kısmın çıkartılarak, sağlıklı dokunun korunması hastanın hem genel sağlığı, hem de kilo kontrolü açısından daha avantajlı olacaktır."