Dünyanın yarısının dişleri çürük!

Sağlık Bakanlığı Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Diş Hekimi Prof. Dr. Özlem Oflezer ile diş sağlığını, ülkemizde en sık karşılaşılan diş hastalıklarını ve koruyucu diş hekimliğinin önemini konuştuk. Türkiye'de sağlıkta dönüşümün başladığı 2002 yılında kamuda 1 Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi varken, bugün 41 Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve 14 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Oflezer, şöyle dedi: "Bugün her ilde en az 1 tane olmak üzere 138 tane ağız ve diş sağlığı merkezi mevcuttur. Nitelikli bir diş hekimliği hizmeti veriyoruz. Hasta memnuniyeti yüksek. Evde ağız diş sağlığı hizmetleri veriyoruz. Hastanelerimizde genel anestezi altında birçok operasyon yapabiliyoruz."Ağız ve diş sağlığı hastanelerine en çok başvurunun, diş ağrısı nedeniyle olduğunun altını çizen Prof. Dr. Oflezer, şunları söyledi: "10 kişiden 9'u diş hekimine şikayeti olduğunda gidiyor ve genellikle bunu da diş, dişeti veya ağızla ilgili ağrı veya sorun olarak tanımlamakta. Oysa, koruyucu diş hekimliği ile diş ağrımadan hekime gitmeliyiz ki erken ve yaygın koruyucu önlemleri alabilelim."DSÖ tarafından yayınlanan raporda, Türkiye'nin de yer aldığı 194 ülkenin ağız hastalıklarının kapsamlı bir portresinin oluşturulduğunu belirten Prof. Dr. Oflezer, şu çarpıcı rakamları paylaştı: "Raporda yaklaşık 3,5 milyar insanın ağız hastalıklarıyla yaşadığı ortaya konuldu. Bu rakam dünya nüfusunun neredeyse yarısıdır. En sık görülen ağız hastalıkları diş çürüğü, şiddetli diş eti hastalıkları, diş kaybı ve ağız kanserleri olarak sıralanıyor. Tedavi edilmeyen diş çürükleri tahminen 2,5 milyar insanı etkileyen, dünya çapında en yaygın tek hastalık olarak öne çıkıyor. Verilere göre, dünya nüfusunun üçte birinden fazlası diş çürüğüyle yaşıyor."DİŞ kaybının başlıca nedenlerinden biri olan şiddetli diş eti hastalığının, dünyada 1 milyar insanı etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Oflezer "Her yıl 380 bin ağız kanseri vakası teşhis ediliyor. Rapor, küresel halk sağlığı sorunu olduğunu ortaya koyuyor" dedi.GÜNDE en az 2 kere düzenli olarak dişlerin fırçalama oranının Türkiye'de her yaş grubu için yetersiz olduğunu belirten Prof. Dr. Oflezer, şu uyarılarda bulundu: "Düzenli diş fırçalama alışkanlığının sınırlı olmasının yanında diş fırçasına ek olarak çeşitli hijyen ürünlerinin (diş ipi, ara yüz fırçası, gargara, ağız spreyleri vb.) kullanımı da yetersiz. Diş fırçalama alışkanlığı çocuklara yürüme ve yeme alışkanlığı gibi erken yaşlarda kazandırılmalı. Bunun içinde rol model anne ve babalardır."SAĞLIK Bakanlığı'nın yaptığı Türkiye Ağız ve Diş Sağlığı Profili (TADSAP-2018) araştırmasına göre, diş çürüğünün, dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın ağız sağlığı problemi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Oflezer, "Koruyucu ağız ve diş sağlığı programlarını güçlendirmemiz gerekli" dedi.