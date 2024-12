Kışın bağışıklığımızı güçlü tutmanın formülü

Soğuk kış günlerinde vücudu kış şartlarına uygun şekilde hazırlamak gerektiğinin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Kış mevsiminde çoğu kişide fiziksel aktivitede azalma, iştah artışı, öğün düzeninde değişiklikler gözlemlenebiliyor. Grip gibi hastalıklarla karşılaşma riski de artıyor. Kış döneminde bağışıklık sistemini güçlü tutmak çok daha önemli hale geliyor" diye konuştu.Bağışıklık sisteminin, vücuda giren hastalık yapıcı mikropları ortadan kaldırmak için savaştığını söyleyen Örnek, şöyle dedi: "Bu yüzden de öncelikli olarak bu sistemi zayıf düşüren faktörlerden uzak durulması gerekir. Bu faktörler; hatalı beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, sigara, uyku düzensizliği ve stres. Bunların varlığı devam ederken bağışıklık güçlendiren takviyeler veya vitaminli bir besini tüketmek hiçbir işe yaramaz."Örnek, kış mevsiminde bağışıklığı güçlendirmek için beslenme önerilerinde bulundu:Öncelikle şeker ve şeker eklenmiş yiyecekler-içecekler, hamur işleri, kızartmalar, katkı maddesi içeren hazır yiyecekler, işlenmiş etler, katı yağ ile yapılmış yiyeceklerden uzak durmak gerekir. İlk kural 4 besin grubundan yeterli derecede beslenmektir. Bunlar; süt ürünleri, et ürünleri, sebze-meyveler ve tahıllardır.Çeşitli antioksidan ve lif içerikleri nedeniyle kıymetli olan; soğan, sarımsak, lahanagiller, turpgiller, brokoli, nar, portakal, avokado başta olmak üzere sebze ve meyvelere beslenmenizde yer verin. Her yemeğin yanında zeytinyağlı sirkeli bol salata tüketin.Arıların kovan hijyenini sağlamak için ürettiği propolis bağışıklığı artırıyor. Üretim koşullarının güvenirliği ve alerjik etkisi riski nedeniyle doktor kontrolünde alınmalıdır.Kurkumin içeren zerdeçal üzerinde çok çalışma yapılan bitkilerden biri. Bağışıklığı harekete geçirdiğini biliyoruz. Baharat olarak karabiberle çorbalarda kullanabilirsiniz.Vücut direncinizi arttıracak örnek bitki çayı olarak; yeşil çay, adaçayı, 1 çay kaşığı doğal bal, birkaç karanfil ekleyip karıştırarak günde 2 fincan tüketebilirsiniz. Ihlamur, rezene, zencefil, kuşburnu çayları da önerilebilir.D vitamini düzeylerinizi arttırmak için güneşten yararlanın. Doktor önerisiyle gerekiyorsa takviye alın.Omega 3 bağışıklık sistemimizi güçlendirmede önemli. Bol bol balık, semizotu ve ceviz tüketin.Bol su tüketimi vücuttaki toksinlerden arınmak ve metabolizmayı canlandırmak için önemlidir.Bağışıklık sisteminin salgıladığı antikorlar protein yapıdadır. Protein alımınızı yeterli düzeyde tutmalısınız. Et, tavuk, balık, hindi, yumurta, süt ürünleri, bakliyatlar protein içerir. Ayrıca bu grupta çinko minerali direncimizi arttırmamızda yardımcı olur.Zeytinyağı ve avokadoya beslenmenizde yer verin. Hindistan cevizi yağı, çörekotu yağı, avokado yağı da güçlü antioksidanlar arasındadır.Sebze ve meyvelerin bağırsaklarımızdaki yararlı bakteriler olan probiyotiklerin çoğalmasına yardımcı olması özelliği de savunma sistemimize güç katar. Probiyotik sayımızı arttırmak için yoğurt, kefir, turşu, sirke gibi fermente ürünlerden faydalanabilirsiniz.Karbonhidrat olarak basit yani sofra şekeri ve şekerle yapılan yiyeceklere ihtiyacımız olmadığı gibi bağışıklık sistemini de zayıflatır. Lifli olan kompleks karbonhidrat yani rafine edilmemiş, kepekli, kabuklu tahıllar tercih etmeliyiz. Örneğin tam buğday ekmeği, karabuğday, yulaf ve bulgur tüketebilirsiniz.