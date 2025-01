Kalp krizi sonrası ölümlerde Avrupa birincisiyiz

Ülkemizde kalp krizi vakalarındaki yüksek oranlar alarm veriyor. Kalp ve damar hastalıkları, ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Uluslararası Minimal İnvaziv Kardiyotorasik Cerrahi Derneği Üyesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serkan Durdu, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.Prof. Dr. Durdu, Türkiye'de kalp krizi oranlarının yüksekliğine dikkat çekerek, her 100 bin kişiden yaklaşık 353'ünün kalp krizi geçirdiğini ifade etti. Almanya'da bu oranın 399 iken, Fransa'da 179 ve Birleşik Krallık'ta 149 seviyesinde olduğunu belirten Prof. Dr. Durdu, Türkiye'deki en önemli sorunun, kalp krizi geçirenlerin hayatta kalma oranının düşüklüğü olduğunu söyledi.Prof. Dr. Durdu, "Her yıl yaklaşık 200 bin kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu oran Almanya'da yüzde 45, Birleşik Krallık'ta yüzde 30, Fransa'da ise yüzde 33. Türkiye'de ise yüzde 66 ile kriz geçirenlerin üçte ikisi hayatını kaybediyor. Bu tablo, acil müdahale sistemlerimizin güçlendirilmesi gerektiğini açıkça gösteriyor" dedi.Kalp krizinin sinsi ilerleyebileceğini ve belirtilerinin erken fark edilmesinin hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Durdu, şunlara dikkat çekti: "Göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme ve çarpıntı gibi belirtileri ihmal etmek, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. Kalp krizi belirtilerini fark eder etmez 112 acil yardım hattını aramak ve en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmak çok önemli. Zamanında müdahale, hayatta kalma oranlarını ciddi şekilde artırabilir."Kalp krizi sonrası ölümlerde Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa'nın önünde olduğumuzu belirten Prof. Dr. Durdu, "Türkiye'nin kalp krizi verileri, benzer nüfusa sahip ülkelerle kıyaslandığında dikkat çekici farklar ortaya koyuyor. Almanya'da her 100 bin kişiden 399'u kalp krizi geçirirken, ölüm oranı daha düşük seviyede. Fransa ve Birleşik Krallık ise gerek kriz geçirme oranlarında gerekse ölüm oranlarında Türkiye'nin çok gerisinde" dedi.Kalp krizi sonrası ölümlerde AB ülkelerinin gerisinde olmamızın nedenlerini ise Prof. Dr. Durdu, şöyle açıkladı: "Halkın kalp sağlığı konusunda yeterince bilinçli olmaması bizi olumsuz etkiliyor. Bunun yanında düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerekir."Kalp krizinden korunmanın mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Durdu, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekerek, "Dengeli beslenme, düzenli egzersiz, sigaradan uzak durma ve stresi yönetmek, kalp sağlığını korumak için temel adımlardır. Ayrıca, risk faktörlerine sahip bireylerin düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerekir. Kalbinizi korumak, hayatınızı korumaktır" diye konuştu.