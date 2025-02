Buz gibi havaya renkli kalkan

Kışın bir yandan soğuk ve karlı havalar, bir yandan da kapalı ortamlara daha fazla maruz kalmak, iç ve dış ortamlardaki sıcaklık değişimleri gibi nedenler üst solunum yolu hastalıklarının artmasına neden olabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen İrem Aksoy, "Bağışıklığı güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak için dengeli ve mevsimine uygun beslenme tarzı benimsemek oldukça önemlidir" dedi. Bu dönemde en çok merak edilenin hangi besinin bağışıklık için önemli olduğunu söyleyen Dyt. Aksoy, bakın hangi önerilerde bulundu…

C VİTAMİNİ ZENGİNİ BESİNLER

Bağışıklık sistemini destekleyen C vitamini açısından zengin besinleri sofranızdan eksik etmemenin altını çizen Dyt. Aksoy, "Portakal, mandalina, greyfurt, limon gibi narenciyeler, kivi, kuşburnu çayı, renkli biberler ve maydanoz gibi besinleri kış aylarında mutlaka tüketmelisiniz. C vitamininin iyi kaynakları olan bu besinler, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmak için faydalıdır" dedi.

ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Bağışıklık savunması için önemli olan bir diğer besin bileşiminin de antioksidan kaynağı renkli sebze ve meyveler olduğunu belirten Dyt. Aksoy, "Renkli sebze ve meyveler, hem bağışıklık sistemini güçlendirir, hem vücudun kışa bağlı olarak düşen enerji seviyesini artırır hem de vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sağlar. Ayrıca yoğurt ve kefir gibi probiyotiklerin de bağışıklık sistemine katkısı büyüktür" dedi.

SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN

Dyt. Aksoy, soğuk havalarda vücudun sıvı dengesinin de önemli olduğunu belirterek, "Kış aylarında hava sıcaklığının düşmesine, terlemenin azalmasına bağlı olarak su tüketimi de genellikle azalır. Ancak vücudun sıvı ihtiyacı yılın her döneminde devam eder. Günde 2-2,5 litre su tüketimi, metabolizmanın düzgün çalışması ve toksinlerin atılması için önemlidir. Kışın su içmekte zorlananlar hastalıkları önleyici bitki çaylarını da tercih edebilir. Kronik hastalığı olup, düzenli ilaç kullananlar ise bitki çayı seçiminde daha dikkatli olmalıdır'' diye konuştu.



YÜKSEK KALORİLİ YİYECEKLERDEN KAÇININ

KIŞIN hareketsizlik ve yüksek kalorili yiyeceklere yönelme, tatlı krizleri gibi davranışların beraberinde fazla kiloyu da getirdiğini söyleyen Dyt. Aksoy şöyle dedi: "Enerji yoğunluğu yüksek, işlenmiş-paketli gıdalardan ve aşırı şekerli yiyeceklerden kaçınmak, vücudun savunma sistemi, kilo kontrolü ve genel sağlık açısından önemlidir. Bu gıdalar yerine tam tahıllı ürünler, ceviz, fındık, badem, avokado gibi sağlıklı yağlar, süt ürünleri, sebze ve meyveler tercih edilebilir."



ZERDEÇAL VE ZENCEFİLİ SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN

İNFLAMASYONU ve ödemi azaltan antiinflamatuar özellikleri nedeniyle kış aylarında zerdeçal ve zencefili mutlaka kullanmamız gerektiğini belirten Dyt. Aksoy, "Yiyecek ve içeceklerinize zencefil ve zerdeçal eklemeyi ihmal etmemelisiniz" dedi.



DEPRESYONA KARŞI MUZ YİYİN

KIŞ aylarında sağlıklı bir beslenme planı ile bağışıklığı güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda kış depresyonuna yakalanma riskinin de azaltılabileceğini söyleyen Dyt. Aksoy, şu önerilerde bulundu: "Mevsimsel sağlıklı besinlerle zenginleştirilmiş bir beslenme planı, hem sağlıklı hem de enerji dolu, ruha iyi gelen bir kış geçirmenizi sağlar. Mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin seviyesini artıracak muz, ananas, ceviz, fındık, badem, peynir, yumurta, et, balık gibi gıdalara da beslenmenizde yer vermelisiniz. Bu gıdaların tüketilmesi ve olabildiğince güneş ışığından yararlanmak, egzersiz yapıyor olmak da zihinsel sağlığa ve ruh haline destek olacaktır.''