Demansa karşı kitap okuyun

Unutkanlığın çoğu zaman hayatın doğal bir parçası olarak kabul edildiğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, ancak bazı belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, unutkanlığın ne zaman normal bir durum, ne zaman demans gibi ciddi bir sorunun belirtisi olabileceğini anlattı...Uzm. Dr. Şalçini, günlük hayatta karşılaşılan basit unutkanlıkların endişe verici olmadığına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Unutkanlık hepimizin yaşadığı, çoğu zaman normal kabul edilen bir durum. Günlük yaşamda unutkanlık çoğu zaman mizah konusu olsa da bazen akıllara 'her unutkanlık demans belirtisi mi?' gibi önemli sorular getirir."Yaşlanmayla birlikte hafızada belirli değişiklikler olmasının doğal olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Şalçini, "Yeni bilgileri eskisi kadar hızlı öğrenememek, olayları hatırlamak için biraz daha zamana ihtiyaç duymak gibi durumlar yaşlılıkla birlikte görülebilir. Ancak bu, her yaşlılık dönemi hafıza sorununun demans belirtisi olduğu anlamına gelmez. Demans, beynin fonksiyonlarında belirgin ve ilerleyici bozulmalarla karakterizedir" diye konuştu.Uzm. Dr. Şalçini, stres, yoğun çalışma temposu, uykusuzluk, B12 eksikliği, tiroit bozuklukları, depresyon, anksiyete ve bazı ilaçların yan etkileri gibi birçok faktörün unutkanlığa neden olabildiğini belirterek, "Bu durumlar genellikle altta yatan neden tedavi edildiğinde veya ortadan kaldırıldığında düzelir" dedi.Uzm. Dr. Şalçini, demansın günlük yaşamı ciddi şekilde etkilediğinin altını çizerek, hangi unutkanlıkların bir uyarı sinyali olabileceği ve doktora başvurmayı gerektireceğini şöyle açıkladı:Normal unutkanlıklardan farklı olarak, demans belirtileri genellikle günlük yaşamı ciddi şekilde etkiler ve zamanla kötüleşir.Yemek pişirmeyi veya faturaları ödemeyi unutmak gibi günlük görevleri yerine getirme de zorluk.Problem çözme ve planlama yeteneğinde azalma, karmaşık işleri organize edememek.Zaman ve yer kavramında karışıklık, tanıdık bir yerde kaybolmak gibi görsel-uzamsal yeteneklerde bozulma.Kelime bulmada güçlük çekmek veya konuşmayı takip edememek.Eşyaları yanlış yerlere koyma ve bulamama, daha sonra mantıksız yerlerde bulmak.Basit kararları bile verememek, hobilerden ve sosyal aktivitelerden uzaklaşma.Kişilik ve ruh halinde değişiklikler.Demans teşhisi almamış ancak unutkanlık yaşayan bireyler için bazı önerilerde bulunan Dr. Celal Şalçini, bunları şöyle sıraladı:Düzenli egzersiz yapın, dengeli beslenin ve yeterli uyuyun.Beyin sağlığı için beyninizi aktif tutun. Kitap okuyun, bulmaca çözün, yeni bir dil veya enstrüman öğrenin.Sosyal aktivitelerde bulunun ve sevdiklerinizle vakit geçirin.Meditasyon ve yoga gibi stresi azaltmaya yönelik teknikler öğrenin.Notlar alın, ajanda kullanın, hatırlatıcılar kurun.Unutkanlığınızın altında yatabilecek tıbbi nedenleri araştırmak için doktorunuza danışın.