Bağırsak kanserine karşı aşı umudu

Erken aşamadaki bir araştırma, pankreas ve bağırsak kanseri için yeni bir umut oldu. Euronews'te yer alan habere göre, söz konusu araştırma, 'kanser aşısı' olarak adlandırılan tedavinin pankreas ve bağırsak kanseri hastalarının yaşam süresini uzatmaya yardımcı olduğunu ortaya koydu. Nature Medicine dergisinde yayımlanan yeni bulguların daha geniş çaplı araştırmalarla doğrulanması gerekiyor. Ancak sonuçlar, bağışıklığı güçlendiren tedavilerin bazı hastalar için umut verici olabileceğini gösteriyor. Aşı şu anda 2. faz rastgele kontrollü bir klinik çalışmada test ediliyor.