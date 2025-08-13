Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Bağırsak kanserine karşı aşı umudu
Giriş Tarihi: 13.8.2025

Bağırsak kanserine karşı aşı umudu

DIŞ HABERLER
Bağırsak kanserine karşı aşı umudu
Erken aşamadaki bir araştırma, pankreas ve bağırsak kanseri için yeni bir umut oldu. Euronews'te yer alan habere göre, söz konusu araştırma, 'kanser aşısı' olarak adlandırılan tedavinin pankreas ve bağırsak kanseri hastalarının yaşam süresini uzatmaya yardımcı olduğunu ortaya koydu. Nature Medicine dergisinde yayımlanan yeni bulguların daha geniş çaplı araştırmalarla doğrulanması gerekiyor. Ancak sonuçlar, bağışıklığı güçlendiren tedavilerin bazı hastalar için umut verici olabileceğini gösteriyor. Aşı şu anda 2. faz rastgele kontrollü bir klinik çalışmada test ediliyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bağırsak kanserine karşı aşı umudu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz